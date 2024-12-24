«Намерения уже стали очевидными» — Канашевич об атаках врага на Купянщине

Враг продолжает активные попытки продвинуться в районах Двуречной, Синьковки, Кругляковки и Петропавловки на Харьковщине, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

По его словам, противник не только применяет пехоту, но и подключает к атакам военную технику.

«Но нужно отметить, что все эти намерения уже стали достаточно очевидными, уже маршруты известны. Поэтому ВСУ контролируют ситуацию и наносят врагу существенные потери, — заверил Канашевич. — Несмотря на это мы видим, что эти атаки продолжают осуществлять с определенной периодичностью. То есть раз в неделю какие-то механизированные штурмы все же восстанавливаются. И снова идут потери, и враг снова готовится и осуществляет свои атаки именно по тем направлениям, которые были и предварительно. Двуречная у нас в последнее время активна, Петропавловка, Синьковка, Кругляковка. То есть те населенные пункты, которые и были уже и примерно где-то с октября-месяца постоянно есть в сводке Генштаба. Постоянно фигурируют как населенные пункты, которые подпадают под наибольшие обстрелы и атаки со стороны противника».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»