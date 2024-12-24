Live
  • Вт 24.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.99
  • EUR 43.65

«Намерения уже стали очевидными» — Канашевич об атаках врага на Купянщине

Фронт 18:54   24.12.2024
Елена Нагорная
«Намерения уже стали очевидными» — Канашевич об атаках врага на Купянщине Скриншот

Враг продолжает активные попытки продвинуться в районах Двуречной, Синьковки, Кругляковки и Петропавловки на Харьковщине, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

По его словам, противник не только применяет пехоту, но и подключает к атакам военную технику.

«Но нужно отметить, что все эти намерения уже стали достаточно очевидными, уже маршруты известны. Поэтому ВСУ контролируют ситуацию и наносят врагу существенные потери, — заверил Канашевич. — Несмотря на это мы видим, что эти атаки продолжают осуществлять с определенной периодичностью. То есть раз в неделю какие-то механизированные штурмы все же восстанавливаются. И снова идут потери, и враг снова готовится и осуществляет свои атаки именно по тем направлениям, которые были и предварительно. Двуречная у нас в последнее время активна, Петропавловка, Синьковка, Кругляковка. То есть те населенные пункты, которые и были уже и примерно где-то с октября-месяца постоянно есть в сводке Генштаба. Постоянно фигурируют как населенные пункты, которые подпадают под наибольшие обстрелы и атаки со стороны противника».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Активные бои за Купянск продлятся до марта – что потом, рассказали в Ахиллесе
Активные бои за Купянск продлятся до марта – что потом, рассказали в Ахиллесе
24.12.2024, 09:39
Харьков будет выглядеть по-новому: рекламу разместят иначе, подробности
Харьков будет выглядеть по-новому: рекламу разместят иначе, подробности
24.12.2024, 14:49
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
24.12.2024, 16:47
Новости Харькова — главное за 24.12: атака у границы на севере от Харькова
Новости Харькова — главное за 24.12: атака у границы на севере от Харькова
24.12.2024, 19:24
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
23.12.2024, 11:08
Чтобы защитникам было тепло: в Сочельник харьковчане молились за мир (видео)
Чтобы защитникам было тепло: в Сочельник харьковчане молились за мир (видео)
24.12.2024, 20:01

Новости по теме:

14:23
События фронта на Харьковщине за неделю – обзор МГ «Объектив» (видео)
09:21
Ситуация в Двуречной: из ближайшего села выезжают люди — РВА (видео)
11:45
«Этой информации у меня нет»: Канашевич о присутствии РФ в Двуречной
16:50
Канашевич: «среди белого дня их просто нет» – люди боятся выходить на улицы
15:31
Где накануне враг пытался прорваться на Купянщине, рассказал Канашевич

Вы читали новость: ««Намерения уже стали очевидными» — Канашевич об атаках врага на Купянщине»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 18:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжает активные попытки продвинуться в районах Двуречной, Синьковки, Кругляковки и Петропавловки на Харьковщине, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.".