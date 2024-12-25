В Харькове — многочисленные взрывы: информация Терехова и Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил не менее семи «прилетов» в Харькове.
Взрывы в Харькове звучат один за другим, начиная с шести утра. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе баллистики.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город — под ракетным обстрелом.
Синегубов проинформировал о семи ударах. Харьковчане насчитали уже не менее девяти.
Данные о последствиях еще выясняют.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 06:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил не менее семи «прилетов» в Харькове".