В Харькове — многочисленные взрывы: информация Терехова и Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил не менее семи «прилетов» в Харькове.

Взрывы в Харькове звучат один за другим, начиная с шести утра. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе баллистики.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город — под ракетным обстрелом.

Синегубов проинформировал о семи ударах. Харьковчане насчитали уже не менее девяти.

Данные о последствиях еще выясняют.