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«Катастрофические цифры» — Терехов о поврежденных школах в Харькове

Общество 12:11   07.03.2025
Виктория Яковенко
«Катастрофические цифры» — Терехов о поврежденных школах в Харькове Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил печальную статистику разрушений учебных заведений в городе.

«По самой актуальной статистике, с начала полномасштабного вторжения в Харькове было повреждено 270 коммунальных учебных заведений – это 63% всего нашего образовательного фонда. И это катастрофические цифры», — сказал мэр во время встречи с директором отдела кредитования в государственном секторе стран Восточного партнерства Европейского инвестиционного банка Матео Ривелини и его коллегами.

Терехов подчеркнул, что Харьков – единственный в Украине, где дети вынуждены учиться под землей. И отметил, что в городе строят подземные школы и расширяют метрошколу исключительно из-за жесткой необходимости.

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«Но мы не только о разрушении. Мы – об восстановлении. У нас есть готовые проекты новых школ, разработанные по современным стандартам вместе с международными партнерами. Мы хотим, чтобы у наших детей были такие же возможности для обучения, как их ровесники в других уголках страны. Все должны быть в равных условиях, получать доступ к качественному образованию и безопасной среде», – заявил Терехов.

Он считает, что Харьков должен быть полноценным участником всех программ восстановления, которые предлагает Евросоюз.

мэр Харькова Игорь Терехов
Фото: Игорь Терехов
мэр Харькова Терехов
Фото: Игорь Терехов

Напомним, Терехов ранее принял участие в Люксембургско-украинском бизнес-форуме «Ukraine Resilience Business Forum», в частности выступил на панели, посвященной обеспечению энергетической устойчивости. Мэр также провел переговоры с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской и директором Департамента кредитных операций в государственном секторе Восточной Европы Лионелем Рапаем. Речь шла о привлечении средств на ряд харьковских проектов. В частности, развитие метрополитена. Терехов отметил: обсудили строительство новых станций, создание подземного электродепо и обновление подвижного состава. Совместное финансирование этого проекта — 160 миллионов евро. Также европейское финансирование мэр рассчитывает привлечь на восстановление инфраструктуры и создание муниципального жилья.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил печальную статистику разрушений учебных заведений в городе.".