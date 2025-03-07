Терехов о конце войны и гарантиях: «США будут оберегать то, где зарабатывают»

Мэр Харькова Игорь Терехов выразил убеждение, что полномасштабная война в Украине завершится дипломатическим путем.

Об этом он сказал в интервью «TSN.ua». Корреспондент интернет-издания в общении с горожанами поинтересовалась, есть ли у них вопросы к мэру. У всех опрошенных к Терехову вопросов не было, их интересовало только одно: «Когда закончится война?»

«Мое глубокое убеждение, что война закончится дипломатическим путем, — прокомментировал мэр. — И мы видим последние события, попытки сегодня и США, и лично президента Трампа, и премьера европейского сообщества, и нашего президента закончить войну. Главное, как закончить, какой итог войны, как будет в дальнейшем, какой мир будет. Мы должны сделать так дипломатическим путем, чтобы мир был устойчивым на долгие годы, справедливый мир».

Снизить риски полномасштабного вторжения войск РФ «2.0», по его мнению, должны гарантии безопасности от мирового сообщества.

«Разные гарантии безопасности могут быть. В том числе если брать переговоры по ископаемым, по другим таким знаковым вещам, то это тоже будет гарантия. Это тоже будет гарантия безусловная. Потому что Соединенные Штаты будут оберегать то, где они зарабатывают деньги. Мы прекрасно это понимаем», — сказал мэр.

Вторая составляющая — мощное украинское войско, вооруженное по новейшим технологиям.

«На самом же деле боятся сильного, это мы прекрасно понимаем. Если мы будем мощные, сильные, единые, что тоже важно, то все не очень будут хотеть на нас нападать. Ну и, конечно, оружие нам необходимо. Новейшие технологии, новейшее оружие. Этому нужно уделять очень большое внимание. Тот опыт, который есть сегодня у нас, к сожалению, печальный опыт, говорит, что Украине нужна мощная армия. Я сейчас не говорю о количестве, я говорю о новейших технологиях, новейшем вооружении, интеллекте Вооруженных сил», — отметил Терехов.

На вопрос — имеют ли россияне и сейчас надежду захватить Харьков — городской голова ответил, что на 100% невозможно сказать, есть у них такой план или нет.

«Была же не одна попытка захватить Харьков, начиная с 2022 года. В 2024 году было у них неудачное наступление. У них цель, как по мне, захватить всю Украину вообще. Не исключительно Харьков, Киев, Одесса, Днепр или другие города. На самом деле так и есть. Но это же их вопрос, что они хотят. Главное, что мы хотим и можем. И пока стоят ВСУ, пока мы настроены на то, что будет справедливый мир, пока мы отстаиваем интересы нашего государства, мы непобедимы», — сказал мэр.