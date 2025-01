Лос-Анджелес у диму: харків’янка з місця масштабних пожеж в Америці

Лісові пожежі в Америці, Каліфорнії, почалися 7 січня. Наразі відомо відразу про кілька осередків займання – ліквідувати їх поки що не вдається.

Про те, що відбувається у Лос-Анджелесі, розповіла харківська журналістка Кристина Загребельна. Дівчина мешкає в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

“Вітер сильний підіймається і це створює проблему з гасінням пожеж. Тому що не можуть підіймати гелікоптери. Тому якось так: проживаючи в Каліфорнії, потрібно готуватися до двох речей – це або землетрусу – мати тривожну валізку з собою. Або такі ось пожежі, які відбуваються щороку. Не щороку відбуваються такі масштабні, але горить Каліфорнія щороку”, – розповіла Загребельна.

Відео: Кристина Загребельна

Наразі відомо про п’ятьох загиблих, понад 30 тисяч людей – евакуювалися. Вогонь повністю знищив близько тисячі будівель, ще приблизно 30 тисяч під загрозою.

Спочатку вогонь охопив престижний район Пасіфік-Палісейдс, розташований між Санта-Монікою та Малібу, де мешкають відомі голлівудські зірки. Площа загоряння склала 1 173 гектари – внаслідок займання там згоріли десятки будівель. Зокрема, повідомляють про те, що повністю вигорів будинок актриси та телеведучої Періс Хілтон, а також коміка Біллі Крістала. І поки пожежники намагалися загасити два основні осередки займання, виник ще один – на Голлівудських пагорбах. Вогонь вже палає в районі Пелісейдс, Ітон, Херст та Вудлі.

PALISADES FIRE | 2921 acres 0% containment. Extreme fire behavior, short & long-range spotting, continues to challenge firefighting efforts for the Palisades Fire. Winds gusts up to 60 MPH are expected to continue through Thursday. pic.twitter.com/QHKIh6u6FD

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they’re in, and there’s another person and a dog. I have no idea why they didn’t evacuate or what happened to them. Let’s hope they’re okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl

— Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025