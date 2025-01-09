Лос-Анджелес у диму: харків’янка з місця масштабних пожеж в Америці
Лісові пожежі в Америці, Каліфорнії, почалися 7 січня. Наразі відомо відразу про кілька осередків займання – ліквідувати їх поки що не вдається.
Про те, що відбувається у Лос-Анджелесі, розповіла харківська журналістка Кристина Загребельна. Дівчина мешкає в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.
“Вітер сильний підіймається і це створює проблему з гасінням пожеж. Тому що не можуть підіймати гелікоптери. Тому якось так: проживаючи в Каліфорнії, потрібно готуватися до двох речей – це або землетрусу – мати тривожну валізку з собою. Або такі ось пожежі, які відбуваються щороку. Не щороку відбуваються такі масштабні, але горить Каліфорнія щороку”, – розповіла Загребельна.
Відео: Кристина Загребельна
Наразі відомо про п’ятьох загиблих, понад 30 тисяч людей – евакуювалися. Вогонь повністю знищив близько тисячі будівель, ще приблизно 30 тисяч під загрозою.
Спочатку вогонь охопив престижний район Пасіфік-Палісейдс, розташований між Санта-Монікою та Малібу, де мешкають відомі голлівудські зірки. Площа загоряння склала 1 173 гектари – внаслідок займання там згоріли десятки будівель. Зокрема, повідомляють про те, що повністю вигорів будинок актриси та телеведучої Періс Хілтон, а також коміка Біллі Крістала. І поки пожежники намагалися загасити два основні осередки займання, виник ще один – на Голлівудських пагорбах. Вогонь вже палає в районі Пелісейдс, Ітон, Херст та Вудлі.
PALISADES FIRE | 2921 acres 0% containment. Extreme fire behavior, short & long-range spotting, continues to challenge firefighting efforts for the Palisades Fire. Winds gusts up to 60 MPH are expected to continue through Thursday. pic.twitter.com/QHKIh6u6FD
— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) January 8, 2025
This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they’re in, and there’s another person and a dog. I have no idea why they didn’t evacuate or what happened to them. Let’s hope they’re okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl
— Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025
Без електропостачання залишилось близько мільйона людей, води для гасіння пожеж не вистачає, а президент Джо Байден оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха. Це дозволить виділити фінансування для постраждалих від пожеж, а також – на покриття деяких витрат, що виникли через руйнування.
Відео: Кристина Загребельна
Що спричинило загоряння – невідомо. Влада досі намагається встановити причину пожеж, одна з версій – підпал. Говорити про збитки, які зазнає країна через пожежі, також поки що зарано – остаточний вердикт фахівці зможуть винести лише після того, як рятувальники загасять усі загоряння. Однак, за попередніми оцінками AccuWeather Inc., йдеться про 52-57 мільярдів доларів.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 11:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лісові пожежі в Америці, Каліфорнії, почалися 7 січня. Наразі відомо відразу про кілька осередків займання – ліквідувати їх поки що не вдається. ".