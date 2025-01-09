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Лос-Анджелес у диму: харків’янка з місця масштабних пожеж в Америці

Події 11:29   09.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Лос-Анджелес у диму: харків’янка з місця масштабних пожеж в Америці Фото: https://x.com/EricZerkel/status/1876974801455046917/photo/2

Лісові пожежі в Америці, Каліфорнії, почалися 7 січня. Наразі відомо відразу про кілька осередків займання – ліквідувати їх поки що не вдається. 

Про те, що відбувається у Лос-Анджелесі, розповіла  харківська журналістка Кристина Загребельна. Дівчина мешкає в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

“Вітер сильний підіймається і це створює проблему з гасінням пожеж. Тому що не можуть підіймати гелікоптери. Тому якось так: проживаючи в Каліфорнії, потрібно готуватися до двох речей – це або землетрусу – мати тривожну валізку з собою. Або такі ось пожежі, які відбуваються щороку. Не щороку відбуваються такі масштабні, але горить Каліфорнія щороку”, – розповіла Загребельна.

Відео: Кристина Загребельна

Наразі відомо про п’ятьох загиблих, понад 30 тисяч людей – евакуювалися. Вогонь повністю знищив близько тисячі будівель, ще приблизно 30 тисяч під загрозою.

Америка, Каліфорнія
Фото: https://x.com/denisedwheeler/status/1877170198232346965/photo/1

Спочатку вогонь охопив престижний район Пасіфік-Палісейдс, розташований між Санта-Монікою та Малібу, де мешкають відомі голлівудські зірки. Площа загоряння склала 1 173 гектари – внаслідок займання там згоріли десятки будівель. Зокрема, повідомляють про те, що повністю вигорів будинок актриси та телеведучої Періс Хілтон, а також коміка Біллі Крістала. І поки пожежники намагалися загасити два основні осередки займання, виник ще один – на Голлівудських пагорбах. Вогонь вже палає в районі Пелісейдс, Ітон, Херст та Вудлі.

 

Без електропостачання залишилось близько мільйона людей, води для гасіння пожеж не вистачає, а президент Джо Байден оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха. Це дозволить виділити фінансування для постраждалих від пожеж, а також – на покриття деяких витрат, що виникли через руйнування.

Відео: Кристина Загребельна

Що спричинило загоряння – невідомо. Влада досі намагається встановити причину пожеж, одна з версій – підпал. Говорити про збитки, які зазнає країна через пожежі, також поки що зарано – остаточний вердикт фахівці зможуть винести лише після того, як рятувальники загасять усі загоряння. Однак, за попередніми оцінками AccuWeather Inc., йдеться про 52-57 мільярдів доларів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 11:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лісові пожежі в Америці, Каліфорнії, почалися 7 січня. Наразі відомо відразу про кілька осередків займання – ліквідувати їх поки що не вдається. ".