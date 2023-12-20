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Жінка пережила 24 хвилини клінічної смерті. Що вона побачила у цей час

Світ 14:18   20.12.2023
Оксана Якушко
Жінка пережила 24 хвилини клінічної смерті. Що вона побачила у цей час

Американська письменниця Лорен Канадей зазнала 24-хвилинної клінічної смерті та поділилася своїм досвідом перебування поза життям з користувачами форуму Reddit. 

У лютому цього року жінці діагностували клінічну смерть – у неї раптово зупинилося серце. Це сталося через ускладнення, викликані коронавірусом.

Спочатку допомогти Лорен намагався її чоловік – він 4 хвилини робив їй штучне дихання, спираючись на підказки оператора 911.

«На щастя, ми знаходимося неподалік пожежної частини, і за 4 хвилини прибули лікарі швидкої допомоги, щоб взяти на себе управління ситуацією», – розповіла письменниця.

Медикам знадобилося 24 хвилини, щоби запустити серце Канадей.

Природно, багатьом читачам форуму стало цікаво, що жінка відчувала, перебуваючи в «мертвому стані» і що відчула після пробудження.

«Я перебувала в комі 2 дні, а коли прийшла до тями, то була дуже розгублена через інтубацію, і ще кілька днів у мене не було короткочасної пам’яті», — розповіла Лорен. – Я так і не згадала більшу частину часу, проведеного у відділенні інтенсивної терапії, і приблизно місяць після цього я була немов у тумані».

Досвід клінічної смерті зовсім не був схожим на те, що люблять описувати: не було ані світла в кінці тунелю, ані яскравих спалахів, ані всього життя, що промайнуло в одну мить перед очима.

Проте Лорен зазнала неймовірного відчуття спокою.

«Пам’ятаю лише відчуття надзвичайного спокою, якого мені, щиро кажучи, дуже не вистачає! Це відчуття миру залишалося зі мною протягом кількох тижнів після пробудження. Я відчула, що між життям та смертю дуже тонка грань, і хоча я вдячна за те, що можу проводити більше часу з друзями та сім’єю, я більше не турбуюся про смерть», – розповіла жінка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американська письменниця Лорен Канадей зазнала 24-хвилинної клінічної смерті та поділилася своїм досвідом перебування поза життям з користувачами форуму Reddit. ".