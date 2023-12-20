Женщина пережила 24 минуты клинической смерти. Что она увидела в это время
Американская писательница Лорен Канадей испытала 24-минутную клиническую смерть и поделилась своим опытом пребывания вне жизни с пользователями форума Reddit.
В феврале этого года женщине диагностировали клиническую смерть – у нее внезапно остановилось сердце. Это произошло из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Вначале помочь Лорен пытался ее муж – он 4 минуты делал ей искусственное дыхание, опираясь на подсказки оператора 911.
«К счастью, мы находимся недалеко от пожарной части, и через 4 минуты прибыли врачи скорой помощи, чтобы взять на себя управление ситуацией», — рассказала писательница.
Медикам понадобилось 24 минуты, чтобы запустить сердце Канадей.
Естественно, многим читателям форума стало любопытно, что же женщина испытала, находясь в «мертвом состоянии» и что почувствовала после пробуждения.
«Я находилась в коме 2 дня, а когда очнулась, то была очень растеряна из-за интубации, и еще несколько дней у меня не было кратковременной памяти», — рассказала Лорен. – Я так и не вспомнила большую часть времени, проведенного в отделении интенсивной терапии, и примерно месяц после этого я была словно в тумане».
Опыт клинической смерти вовсе не был похож на то, что любят описывать: не было ни света в конце туннеля, ни ярких вспышек, ни всей жизни, пролетевшей в одно мгновение перед глазами.
Однако Лорен испытала невероятное чувство покоя.
«Помню только ощущение чрезвычайного покоя, которого мне, честно говоря, очень не хватает! Это ощущение мира оставалось со мной в течение нескольких недель после пробуждения. Я почувствовала, что между жизнью и смертью очень тонкая грань, и хотя я благодарна за то, что могу проводить больше времени с друзьями и семьей, я больше не беспокоюсь о смерти», — рассказала женщина.
Читайте также: Порноактёр и учитель приютил бежавшую из Украины писательницу и изнасиловал ее
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: Америка, клиническая смерть, писательница, реанимация, сша;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Женщина пережила 24 минуты клинической смерти. Что она увидела в это время»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 14:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американская писательница Лорен Канадей испытала 24-минутную клиническую смерть и поделилась своим опытом пребывания вне жизни с пользователями форума Reddit.".