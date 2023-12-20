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Женщина пережила 24 минуты клинической смерти. Что она увидела в это время

Мир 14:18   20.12.2023
Оксана Якушко
Женщина пережила 24 минуты клинической смерти. Что она увидела в это время New York Post

Американская писательница Лорен Канадей испытала 24-минутную клиническую смерть и поделилась своим опытом пребывания вне жизни с пользователями форума Reddit.

В феврале этого года женщине диагностировали клиническую смерть – у нее внезапно остановилось сердце. Это произошло из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Вначале помочь Лорен пытался ее муж – он 4 минуты делал ей искусственное дыхание, опираясь на подсказки оператора 911.

«К счастью, мы находимся недалеко от пожарной части, и через 4 минуты прибыли врачи скорой помощи, чтобы взять на себя управление ситуацией», — рассказала писательница.

Медикам понадобилось 24 минуты, чтобы запустить сердце Канадей.

Естественно, многим читателям форума стало любопытно, что же женщина испытала, находясь в «мертвом состоянии» и что почувствовала после пробуждения.

«Я находилась в коме 2 дня, а когда очнулась, то была очень растеряна из-за интубации, и еще несколько дней у меня не было кратковременной памяти», — рассказала Лорен. – Я так и не вспомнила большую часть времени, проведенного в отделении интенсивной терапии, и примерно месяц после этого я была словно в тумане».

Опыт клинической смерти вовсе не был похож на то, что любят описывать: не было ни света в конце туннеля, ни ярких вспышек, ни всей жизни, пролетевшей в одно мгновение перед глазами.

New York Post

Однако Лорен испытала невероятное чувство покоя.

«Помню только ощущение чрезвычайного покоя, которого мне, честно говоря, очень не хватает! Это ощущение мира оставалось со мной в течение нескольких недель после пробуждения. Я почувствовала, что между жизнью и смертью очень тонкая грань, и хотя я благодарна за то, что могу проводить больше времени с друзьями и семьей, я больше не беспокоюсь о смерти», — рассказала женщина.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 14:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американская писательница Лорен Канадей испытала 24-минутную клиническую смерть и поделилась своим опытом пребывания вне жизни с пользователями форума Reddit.".