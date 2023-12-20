Женщина пережила 24 минуты клинической смерти. Что она увидела в это время

Американская писательница Лорен Канадей испытала 24-минутную клиническую смерть и поделилась своим опытом пребывания вне жизни с пользователями форума Reddit.

В феврале этого года женщине диагностировали клиническую смерть – у нее внезапно остановилось сердце. Это произошло из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Вначале помочь Лорен пытался ее муж – он 4 минуты делал ей искусственное дыхание, опираясь на подсказки оператора 911.

«К счастью, мы находимся недалеко от пожарной части, и через 4 минуты прибыли врачи скорой помощи, чтобы взять на себя управление ситуацией», — рассказала писательница.

Медикам понадобилось 24 минуты, чтобы запустить сердце Канадей.

Естественно, многим читателям форума стало любопытно, что же женщина испытала, находясь в «мертвом состоянии» и что почувствовала после пробуждения.

«Я находилась в коме 2 дня, а когда очнулась, то была очень растеряна из-за интубации, и еще несколько дней у меня не было кратковременной памяти», — рассказала Лорен. – Я так и не вспомнила большую часть времени, проведенного в отделении интенсивной терапии, и примерно месяц после этого я была словно в тумане».

Опыт клинической смерти вовсе не был похож на то, что любят описывать: не было ни света в конце туннеля, ни ярких вспышек, ни всей жизни, пролетевшей в одно мгновение перед глазами.

Однако Лорен испытала невероятное чувство покоя.

«Помню только ощущение чрезвычайного покоя, которого мне, честно говоря, очень не хватает! Это ощущение мира оставалось со мной в течение нескольких недель после пробуждения. Я почувствовала, что между жизнью и смертью очень тонкая грань, и хотя я благодарна за то, что могу проводить больше времени с друзьями и семьей, я больше не беспокоюсь о смерти», — рассказала женщина.

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