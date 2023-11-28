Новий ворог України – втома від війни на Заході і зниження військової допомоги

Конгрес США призупинив військову допомогу Україні, оскільки проросійські популісти досягли успіхів у Європі, пише The Economist. Якщо навесні потік військових поставок був широкою річкою, влітку він перетворився на струмок, то тепер це кілька крапель сліз.

Понад 600 днів повномасштабної війни США були найбільшим рятівником України, збираючи зброю, гроші та багато іншого, щоб допомогти опиратися вторгненню РФ. Тепер Америка стала однією із найбільших проблем України. Її допомога Україні швидко закінчується, а розбрід у Конгресі блокує нову допомогу. Ніхто не впевнений, коли і чи буде вона взагалі відновлена.

Ефект вже відчувається на передовий, оскільки США намагається розтягнути свої фонди, що виснажуються.

«Навесні потік військових постачань був широкою річкою. Влітку це був струмок. Тепер це кілька крапель сліз», — каже одне поінформоване українське джерело. Україна має похмуру зиму в умовах великої невизначеності: її контрнаступ не зміг прорвати російські позиції; її ворог збільшує виробництво зброї; а її життєво важливий союзник паралізований політичними заворушеннями і відвернув увагу на війну Ізраїлю в секторі Газа.

Ллойд Остін, міністр оборони США, відвідав Київ 20 листопада, щоб запевнити Україну, що Америка підтримуватимуть Україну «як зараз, так і в майбутньому». Однак Остін знає, що влада над фінансами належить Конгресу; а баланс сил у Конгресі підтримує ізоляціоністське крило Республіканської партії, особливо в Палаті представників, де спікером тепер є один із їхніх прихильників. Двічі з вересня Конгрес відкидав нову допомогу Україні.

Сенат намагається розблокувати допомогу в грудні, перш ніж у січні знову загрожує припинення роботи. Президент Джо Байден запросив додатковий бюджет у розмірі $106 мільярдів, з яких $61 мільярд призначений для України, а решта – для Ізраїлю та інших пріоритетів національної безпеки.

Чим довше затримка, тим більше партій поринають у передвиборчу лихоманку. Якщо до Різдва угода не буде досягнута, виділення нової допомоги може бути відкладено до виборів у листопаді 2024 року. І якщо Дональд Трамп стане президентом, військовій допомозі України взагалі може прийти кінець. «Час — не наш друг», — каже похмурий проукраїнський сенатор.

Публічно українські лідери заперечують ідею, що Америка може їх відрізати. “Я не вірю, що це станеться”, – сказав Андрій Єрмак, головний помічник президента України Володимира Зеленського, заявивши, що він знайшов “сильну двопартійну підтримку” під час візиту до Вашингтона цього місяця.

За американськими підрахунками, після російського вторгнення США надала Україні близько $75 мільярдів загальної допомоги, а європейські країни надали понад $100 мільярдів. Але, що особливо важливо, Америка, як і раніше, надає більшу частину військової допомоги, її внесок становить близько $44 мільярдів. Пентагон заявляє, що в нього залишилося близько $5 мільярдів у «президентських повноваженнях» для постачання Україні зброї з її власного арсеналу, і трохи більше ніж $1 мільярд для його поповнення. Зважаючи на виснаження військових запасів на Заході, кризу на Близькому Сході та потенційну кризу навколо Тайваню, керівництво США, можливо, не захоче віддавати більше, ніж їм дозволено викупити.

Пакети допомоги для України скоротилися в середньому з понад $1 мільярдів на місяць (і пікового значення понад $5 мільярдів у січні 2023 року) до $350 мільйонів у жовтні і всього лише $250 мільйонів цього місяця. Окремий банк, відомий як «Ініціатива сприяння безпеці України» вартістю понад $18 мільярдів, практично вичерпався. Його використовували переважно для довгострокових поставок американських компаній. Зброя продовжуватиме надходити навіть без нового пакета допомоги. Невелика сума грошей, близько $25 мільйонів на місяць, також пролонгується відповідно до чинних резолюцій.

Жозеп Боррель, голова зовнішньополітичного відомства ЄС, закликав європейські країни у разі потреби прийняти на себе слабкість Америки. Справді, останнім часом вони дали низку нових обіцянок. Німеччина заявила, що планує подвоїти свою підтримку України наступного року до 8,5 мільярдів доларів, а також поставить більше систем протиповітряної оборони. Нідерланди, Фінляндія та Литва оголосили про нові пакети військової допомоги. Але рішення конституційного суду в Німеччині, схоже, завадить планам збільшення допомоги. Вкрай права Партія свободи Герта Вілдерса, яка отримала найбільшу кількість місць на недавніх виборах у Нідерландах, виступає проти відправки зброї, порушуючи питання про те, чи можуть Нідерланди, як і раніше, очолювати коаліцію з постачання літаків F-16 в Україну. Новий уряд Словаччини вже припинив військову допомогу. Українці стурбовані тим, що без американського керівництва європейці можуть швидко впасти духом.

Під час артилерійської війни Україна вже страждає від «снарядного голоду», каже Майкл Кофман із Фонду Карнегі за міжнародний світ, американського аналітичного центру. За його підрахунками, влітку Україна випускала 220 000–240 000 снарядів більшого калібру (152 та 155 мм) на місяць, але темпи стрілянини знижуються та впадуть до 80 000–90 000 снарядів на місяць. Навіть ці цифри більше, ніж зараз виробляють Америка та європейські країни — приблизно 28 000 та 25 000 на місяць відповідно. Західне виробництво зростає, і планується потроїти випуск, але це займе рік чи більше, і частина продукції використовуватиметься для поповнення західних запасів та постачання інших. Росія випереджає західні виробництва снарядів, і їй допомагає хвиля поставок із Північної Кореї.

Україна намагається розвивати власну оборонну промисловість, яка була потужною за радянських часів, але якої з того часу дуже нехтують, не в останню чергу для виробництва 155 мм снарядів за стандартами НАТО. «Незалежно від того, наскільки ми нарощуємо місцеве виробництво, ми величезною мірою залежатимемо від західного партнерства», — визнає високопосадовець у Києві.

Якщо американська підтримка зменшиться, Україна не зможе організувати ще одного великого контрнаступу, каже Кофман. Вона може ширше використовувати дрони. «Україна має винести уроки з того, що спрацювало для Росії», – каже він. «Чим сильніша ваша оборона, тим менше снарядів і військ вам знадобиться, щоб утримувати лінію оборони».

Володимир Путін вихвалявся, що без підтримки Заходу Україна буде розгромлена протягом тижня. Але, на думку Джека Уотлінга з Королівського інституту об’єднаних служб, британського аналітичного центру, поразка, швидше за все, буде «повільною і хворобливою», а не раптовим крахом. Це не так, із похмурим фаталізмом відповідає Єрмак: «Ми зробили свій вибір. Ми боротимемося за перемогу. Але, звичайно, ця перемога буде швидшою, і ми врятуємо більше життів, якщо допомога продовжиться».

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