Розвідка США розповіла про наслідки для світу, якщо Україні не дадуть допомогу

Війна між Україною та РФ активізується і, ймовірно, ситуація зміниться на користь Москви, якщо США не зможуть швидко надати додаткову військову допомогу. Такі похмурі оцінки озвучили високопосадовці розвідки США у виступі перед американським законодавцям, повідомляє Голос Америки.

Майже місяць тому Сенат США схвалив окремий законопроєкт про додаткове фінансування на пріоритети національної безпеки, який передбачає допомогу обсягом 60 мільярдів доларів Україні. Але законодавці в Палаті представників відмовилися виносити законопроєкт на голосування, змусивши інші західні країни активно шукати для України зброю та боєприпаси, щоб стримати новий наступ РФ.

60 мільярдів доларів “наразі абсолютно критично важливі для оборони України”, – сказала директорка Національної розвідки Евріл Гейнс членам Комітету з розвідки Сенату.

“Відступ України з Авдіївки та протистояння втратам території протягом останніх кількох тижнів виявили ерозію військового потенціалу України зі зменшенням зовнішньої військової допомоги, – сказала вона. – Без цієї допомоги важко уявити як Україна зможе захистити досягнення, отримані у важкій боротьбі проти росіян”.

Директор ЦРУ Вільям Бернс сказав законодавцям, що війна знаходиться на роздоріжжі, і те, що станеться далі, ймовірно, залежатиме від допомоги США.

“В українців не вичерпується мужність і наполегливість. У них закінчуються боєприпаси, – сказав Вільям Бернс з ЦРУ. – А нам не вистачає часу, щоб допомогти їм”.

Путін збільшив російську армію, вливаючи більше грошей у виробництво боєприпасів і закупівлю військових товарів з Ірану та Північної Кореї, каже Гейнс.

Очільники розвідувальних відомств США також бачать ознаки того, що Путін продовжує просуватися вперед із планами модернізації та зміцнення російського арсеналу ядерної зброї, який вже вважається найбільшим і найрізноманітнішим у світі. Є ознаки того, що РФ готова ризикнути, щоб отримати перевагу.

“Ми як і раніше стурбовані тим, що Москва поставить під загрозу давні глобальні правила проти використання асиметричної або стратегічно дестабілізуючої зброї, в тому числі в космосі та в кіберсфері”, – каже Гейнс.

“Я побоююся, що рішення Палати представників навіть не розглядати законопроєкт з допомоги Україні в боротьбі з агресією Путіна, було одним із найбільш короткозорих рішень щодо питання національної безпеки, які я можу собі уявити”, – сказав голова Комітету з розвідки Сенату Марк Ворнер, демократ.

“Вплив і довгострокові наслідки того, що ми залишимо Україну… це 50-річна помилка, яка буде переслідувати цю країну”, – додав незалежний сенатор Ангус Кінг.

Представники розвідуправлінь США попередили про каскадний глобальний вплив, якщо не надати Україні додаткову допомогу.

“Це матиме наслідки не лише для України чи європейської безпеки, а й для Індо-Тихоокеанського регіону, — сказав директор ЦРУ Бернс. — Якщо буде видно, що ми відходимо від України, це не лише підживить сумніви серед наших союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, це підігріє амбіції китайського керівництва в непередбачених ситуаціях від Тайваню до Південнокитайського моря”.

Очільники розвідувальних управлінь сказали, що хоча позиція Китаю залишається обережною, його підштовхує РФ. Росія змушена була піти на поступки Китаю в обмін на підтримку війни Москви проти України.

За їхніми словами, Іран і Північна Корея також виграли. Зміна в динаміці загрожує “підірвати давно встановлені норми нерозповсюдження зброї”, каже Гейнс.

Вона додала, що хоча Росія, Китай, Іран і Північна Корея зближуються, вони не сформували справжній альянс.

“Окремі інтереси, бажання уникнути взаємозалежності і втома від шкоди та нестабільності від дій один одного, ймовірно, обмежать їхню співпрацю… за відсутності прямого конфлікту між однією з цих країн і США”, — каже Гейнс.