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Разведка США рассказала о последствиях для мира, если Украине не дадут помощь

Мир 16:05   13.03.2024
Оксана Якушко
Разведка США рассказала о последствиях для мира, если Украине не дадут помощь

Война между Украиной и РФ активизируется, и, вероятно, ситуация изменится в пользу Москвы, если США не смогут быстро оказать дополнительную военную помощь. Такие мрачные оценки озвучили чиновники разведки США в выступлении перед американским законодателям, сообщает Голос Америки.

Около месяца назад Сенат США одобрил отдельный законопроект о дополнительном финансировании на приоритеты национальной безопасности, предусматривающий помощь в размере 60 миллиардов долларов Украине. Но законодатели в Палате представителей отказались выносить законопроект на голосование, вынудив другие западные страны активно искать для Украины оружие и боеприпасы, чтобы сдержать новое наступление РФ.

60 миллиардов долларов «абсолютно критически важны для обороны Украины», – сказала директор Национальной разведки Эврил Гейнс членам Комитета по разведке Сената.

«Отступление Украины с Авдеевки и противостояние потерям территории в течение последних нескольких недель обнаружили эрозию военного потенциала Украины с уменьшением внешней военной помощи, – сказала она. – Без этой помощи трудно представить, как Украина сможет защитить достижения, полученные в тяжелой борьбе против россиян».

Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал законодателям, что война находится на развилке, и то, что произойдет дальше, вероятно, будет зависеть от помощи США.

«У украинцев не исчерпывается мужество и настойчивость. У них заканчиваются боеприпасы, – сказал Уильям Бернс из ЦРУ. – А нам не хватает времени, чтобы помочь им».

Путин увеличил российскую армию, вливая больше денег в производство боеприпасов и закупку военных товаров из Ирана и Северной Кореи, говорит Гейнс.

Руководители разведывательных ведомств США также видят признаки того, что Путин продолжает модернизацию и укрепление российского арсенала ядерного оружия, который уже считается самым большим и разнообразным в мире. Есть признаки того, что РФ готова рискнуть, чтобы получить преимущество.

«Мы по-прежнему озабочены тем, что Москва поставит под угрозу давние глобальные правила против использования асимметричного или стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе и в киберсфере», – говорит Гейнс.

«Я боюсь, что решение Палаты представителей даже не рассматривать законопроект по помощи Украине в борьбе с агрессией Путина, было одним из наиболее близоруких решений по вопросу национальной безопасности, которые я могу себе представить», – сказал председатель Комитета по разведке Сената Марк Уорнер, демократ.

«Влияние и долгосрочные последствия того, что мы оставим Украину… это 50-летняя ошибка, которая будет преследовать эту страну», – добавил независимый сенатор Ангус Кинг.

Представители разведуправлений США предупредили о каскадном глобальном влиянии, если не предоставить Украине дополнительную помощь.

«Это будет иметь последствия не только для Украины или европейской безопасности, но и для Индо-Тихоокеанского региона, — сказал директор ЦРУ Бернс. — Если будет видно, что мы отходим от Украины, это не только подпитает сомнения среди наших союзников и партнеров в Индо- Тихоокеанском регионе это подогреет амбиции китайского руководства в непредвиденных ситуациях от Тайваня до Южнокитайского моря».

Руководители разведывательных управлений сказали, что, хотя позиция Китая остается осторожной, его подталкивает РФ. Россия была вынуждена пойти на уступки Китаю в обмен на поддержку войны Москвы против Украины. По их словам, Иран и Северная Корея тоже выиграли.

Но хотя Россия, Китай, Иран и Северная Корея сближаются, они не сформировали настоящий альянс.

«Отдельные интересы, желание избежать взаимозависимости и усталость от вреда и нестабильности от действий друг друга, вероятно, ограничат их сотрудничество… при отсутствии прямого конфликта между одной из этих стран и США», — говорит Гейнс.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 16:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Война между Украиной и РФ активизируется, и, вероятно, ситуация изменится в пользу Москвы, если США не смогут быстро оказать дополнительную военную помощь. Такие мрачные оценки озвучили чиновники разведки США в выступлении перед американским законодателям, сообщает Голос Америки.".