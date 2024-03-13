Разведка США рассказала о последствиях для мира, если Украине не дадут помощь
Война между Украиной и РФ активизируется, и, вероятно, ситуация изменится в пользу Москвы, если США не смогут быстро оказать дополнительную военную помощь. Такие мрачные оценки озвучили чиновники разведки США в выступлении перед американским законодателям, сообщает Голос Америки.
Около месяца назад Сенат США одобрил отдельный законопроект о дополнительном финансировании на приоритеты национальной безопасности, предусматривающий помощь в размере 60 миллиардов долларов Украине. Но законодатели в Палате представителей отказались выносить законопроект на голосование, вынудив другие западные страны активно искать для Украины оружие и боеприпасы, чтобы сдержать новое наступление РФ.
60 миллиардов долларов «абсолютно критически важны для обороны Украины», – сказала директор Национальной разведки Эврил Гейнс членам Комитета по разведке Сената.
«Отступление Украины с Авдеевки и противостояние потерям территории в течение последних нескольких недель обнаружили эрозию военного потенциала Украины с уменьшением внешней военной помощи, – сказала она. – Без этой помощи трудно представить, как Украина сможет защитить достижения, полученные в тяжелой борьбе против россиян».
Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал законодателям, что война находится на развилке, и то, что произойдет дальше, вероятно, будет зависеть от помощи США.
«У украинцев не исчерпывается мужество и настойчивость. У них заканчиваются боеприпасы, – сказал Уильям Бернс из ЦРУ. – А нам не хватает времени, чтобы помочь им».
Путин увеличил российскую армию, вливая больше денег в производство боеприпасов и закупку военных товаров из Ирана и Северной Кореи, говорит Гейнс.
Руководители разведывательных ведомств США также видят признаки того, что Путин продолжает модернизацию и укрепление российского арсенала ядерного оружия, который уже считается самым большим и разнообразным в мире. Есть признаки того, что РФ готова рискнуть, чтобы получить преимущество.
«Мы по-прежнему озабочены тем, что Москва поставит под угрозу давние глобальные правила против использования асимметричного или стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе и в киберсфере», – говорит Гейнс.
«Я боюсь, что решение Палаты представителей даже не рассматривать законопроект по помощи Украине в борьбе с агрессией Путина, было одним из наиболее близоруких решений по вопросу национальной безопасности, которые я могу себе представить», – сказал председатель Комитета по разведке Сената Марк Уорнер, демократ.
«Влияние и долгосрочные последствия того, что мы оставим Украину… это 50-летняя ошибка, которая будет преследовать эту страну», – добавил независимый сенатор Ангус Кинг.
Представители разведуправлений США предупредили о каскадном глобальном влиянии, если не предоставить Украине дополнительную помощь.
«Это будет иметь последствия не только для Украины или европейской безопасности, но и для Индо-Тихоокеанского региона, — сказал директор ЦРУ Бернс. — Если будет видно, что мы отходим от Украины, это не только подпитает сомнения среди наших союзников и партнеров в Индо- Тихоокеанском регионе это подогреет амбиции китайского руководства в непредвиденных ситуациях от Тайваня до Южнокитайского моря».
Руководители разведывательных управлений сказали, что, хотя позиция Китая остается осторожной, его подталкивает РФ. Россия была вынуждена пойти на уступки Китаю в обмен на поддержку войны Москвы против Украины. По их словам, Иран и Северная Корея тоже выиграли.
Но хотя Россия, Китай, Иран и Северная Корея сближаются, они не сформировали настоящий альянс.
«Отдельные интересы, желание избежать взаимозависимости и усталость от вреда и нестабильности от действий друг друга, вероятно, ограничат их сотрудничество… при отсутствии прямого конфликта между одной из этих стран и США», — говорит Гейнс.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: Конгресс США, оружие, Палата представителей, помощь Украине, разведка США, Сенаторы США, сша, Украина, цру;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 16:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Война между Украиной и РФ активизируется, и, вероятно, ситуация изменится в пользу Москвы, если США не смогут быстро оказать дополнительную военную помощь. Такие мрачные оценки озвучили чиновники разведки США в выступлении перед американским законодателям, сообщает Голос Америки.".