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Первый в 2024 году пакет помощи Украине объявили США: в нем ракеты для HIMARS

Мир 20:29   12.03.2024
Елена Нагорная
Первый в 2024 году пакет помощи Украине объявили США: в нем ракеты для HIMARS mil.in.ua

США предоставят Украине пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, объявил на брифинге представитель Белого дома Джейк Салливан.

По его словам, средства удалось найти благодаря экономии в уже заключенных Пентагоном контрактах на замещение переданного Украине оружия. Новый пакет будет включать снаряды для артиллерии и ракеты к системам HIMARS.

Как писало издание Politico со ссылкой на собственные источники, в пакет на 300 миллионов долларов, который должны были объявить 12 марта, войдут ракеты ATACMS дальностью до 160 километров, дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемые реактивные снаряды GMLRS.

Эта помощь от США — первая с декабря 2023 года. Она объявлена на фоне блокирования дополнительного финансирования в Конгрессе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 20:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "США предоставят Украине пакет военной помощи на 300 миллионов долларов".