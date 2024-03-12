Первый в 2024 году пакет помощи Украине объявили США: в нем ракеты для HIMARS
mil.in.ua
США предоставят Украине пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, объявил на брифинге представитель Белого дома Джейк Салливан.
По его словам, средства удалось найти благодаря экономии в уже заключенных Пентагоном контрактах на замещение переданного Украине оружия. Новый пакет будет включать снаряды для артиллерии и ракеты к системам HIMARS.
Как писало издание Politico со ссылкой на собственные источники, в пакет на 300 миллионов долларов, который должны были объявить 12 марта, войдут ракеты ATACMS дальностью до 160 километров, дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемые реактивные снаряды GMLRS.
Эта помощь от США — первая с декабря 2023 года. Она объявлена на фоне блокирования дополнительного финансирования в Конгрессе.
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- Категории: Мир, Украина; Теги: допомога, помощь, ракети, Салливан, сша, Украина;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 20:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "США предоставят Украине пакет военной помощи на 300 миллионов долларов".