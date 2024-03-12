Первый в 2024 году пакет помощи Украине объявили США: в нем ракеты для HIMARS

США предоставят Украине пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, объявил на брифинге представитель Белого дома Джейк Салливан.

По его словам, средства удалось найти благодаря экономии в уже заключенных Пентагоном контрактах на замещение переданного Украине оружия. Новый пакет будет включать снаряды для артиллерии и ракеты к системам HIMARS.

Как писало издание Politico со ссылкой на собственные источники, в пакет на 300 миллионов долларов, который должны были объявить 12 марта, войдут ракеты ATACMS дальностью до 160 километров, дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемые реактивные снаряды GMLRS.

Эта помощь от США — первая с декабря 2023 года. Она объявлена на фоне блокирования дополнительного финансирования в Конгрессе.

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