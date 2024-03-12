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Перший цьогоріч пакет допомоги Україні оголосили США: у ньому ракети до HIMARS

Світ 20:29   12.03.2024
Олена Нагорна
Перший цьогоріч пакет допомоги Україні оголосили США: у ньому ракети до HIMARS

США нададуть Україні пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів, оголосив на брифінгу представник Білого дому Джейк Салліван.

За його словами, кошти вдалося знайти завдяки економії у вже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї. Новий пакет включатиме снаряди для артилерії та ракети до систем HIMARS.

Як писало видання Politico з посиланням на власні джерела, у пакет на 300 мільйонів доларів, який мали оголосити 12 березня, увійдуть ракети ATACMS дальністю до 160 кілометрів, додаткові снаряди для 155-мм гаубиць та керовані реактивні снаряди GMLRS.

Ця допомога від США – перша з грудня 2023 року. Вона оголошена на тлі блокування додаткового фінансування у Конгресі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 20:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "США нададуть Україні пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів".