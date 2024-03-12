Перший цьогоріч пакет допомоги Україні оголосили США: у ньому ракети до HIMARS
США нададуть Україні пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів, оголосив на брифінгу представник Білого дому Джейк Салліван.
За його словами, кошти вдалося знайти завдяки економії у вже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї. Новий пакет включатиме снаряди для артилерії та ракети до систем HIMARS.
Як писало видання Politico з посиланням на власні джерела, у пакет на 300 мільйонів доларів, який мали оголосити 12 березня, увійдуть ракети ATACMS дальністю до 160 кілометрів, додаткові снаряди для 155-мм гаубиць та керовані реактивні снаряди GMLRS.
Ця допомога від США – перша з грудня 2023 року. Вона оголошена на тлі блокування додаткового фінансування у Конгресі.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 20:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "США нададуть Україні пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів".