Трамп програв перші праймеріз на виборах у США
Дональд Трамп, котрий бажає стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії, перервав свою серію передвиборчих перемог. Вперше в історії республіканців праймеріз виграла жінка – Ніккі Гейлі.
Гейлі здобула перемогу на праймеріз Республіканської партії в окрузі Колумбія, пише AP. Вона одержала підтримку всіх 19 делегатів. Це перша перемога на праймеріз республіканців жінки.
Безумовно, це поки що не говорить про те, що шанси Трампа стати кандидатом на виборах президента від республіканців суттєво зменшились. Досі він впевнено вигравав усі праймеріз – у тому числі в рідному штаті Ніккі Гейлі – Південній Кароліні. Проте навіть після поразки там, яка стала серйозним ударом для кандидатки, вона не здалася. Гейлі заявила, що продовжить боротьбу, тому що виборці й в інших штатах заслуговують на те, щоб у них була альтернатива Трампу.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 07:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дональд Трамп, котрий бажає стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії, перервав свою серію передвиборчих перемог. Вперше в історії республіканців праймеріз виграла жінка – Ніккі Гейлі".