Трамп проиграл первые праймериз на выборах в США
Желающий стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прервал свою серию предвыборных побед. Впервые в истории республиканцев праймериз выиграла женщина — Никки Хейли.
Хейли одержала победу на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия, пишет AP. Она получила поддержку всех 19 делегатов. Это первая победа на праймериз республиканцев женщины.
Безусловно, это пока не говорит о том, что шансы Трампа стать кандидатом на выборах президента от республиканцев существенно уменьшились. До сих пор он уверенно выигрывал все праймериз — в том числе в родном штате Никки Хейли — Южной Каролине. Тем не менее даже после поражения там, которое стало серьезным ударом для кандидатки, она не сдалась. Хейли заявила, что продолжит борьбу, потому что избиратели и в других штатах заслуживают, чтобы у них была альтернатива Трампу.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 07:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Желающий стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прервал свою серию предвыборных побед. Впервые в истории республиканцев праймериз выиграла женщина — Никки Хейли".