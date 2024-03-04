Трамп проиграл первые праймериз на выборах в США

Желающий стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прервал свою серию предвыборных побед. Впервые в истории республиканцев праймериз выиграла женщина — Никки Хейли.

Хейли одержала победу на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия, пишет AP. Она получила поддержку всех 19 делегатов. Это первая победа на праймериз республиканцев женщины.

Безусловно, это пока не говорит о том, что шансы Трампа стать кандидатом на выборах президента от республиканцев существенно уменьшились. До сих пор он уверенно выигрывал все праймериз — в том числе в родном штате Никки Хейли — Южной Каролине. Тем не менее даже после поражения там, которое стало серьезным ударом для кандидатки, она не сдалась. Хейли заявила, что продолжит борьбу, потому что избиратели и в других штатах заслуживают, чтобы у них была альтернатива Трампу.