Харківські учні обмінялися листами з однолітками з Америки: навіщо

У Харківській міськраді кажуть: американське місто-партнер Даллас організувало благодійний захід на підтримку підземних шкіл та метрошколи міста.

«В межах акції харківські школярі писали листи до однолітків з Далласа, а американські ровесники підготували відповіді. 17 червня департамент освіти спільно з департаментом міжнародного співробітництва організував захід, під час якого листи, отримані з Далласа, передали харківським учням», – зазначили у мерії.

У міськраді додали: під час благодійного заходу на початку травня вдалося зібрати 21 тисячу доларів. Ці кошти спрямують на закупівлю технічного обладнання та меблів для нових підземних шкіл та метрошколи Харкова.

Нагадаємо, десята підземна школа Харкова, яку будують із нуля у Немишлянському районі, повноцінно запрацює з 1 вересня. Крім того, у місті розпочали зведення ще двох підземних шкіл та першого підземного дитячого садка. Про це повідомляла директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко. За її словами, після відкриття підземної школи в Немишлянському районі, ще двох підземних шкіл, що будуються, станції в метрошколі, а також ще одного ПРУ, змішаним навчанням вдасться охопити 50% дітей.

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