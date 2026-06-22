Неповнолітнього за кермом упіймала поліція на Харківщині

16-річного хлопця, який керував автівкою, зупинили в Берестинській громаді на Харківщині.

“Під час патрулювання території Берестинського району офіцери громади виявили 16-річного хлопця за кермом автомобіля. Підліток не мав жодних законних підстав для керування будь-якими транспортними засобами”, – повідомили у фейсбуці Поліцейських офіцерів громади.

За фактом склали протокол. Поліція звернулася до батьків із закликом не дозволяти дітям сідати за кермо.

На початку червня схожий інцидент уже фіксували в Берестинському районі. Тоді за кермом квадроцикла виявили взагалі десятирічного хлопчика. На місце викликали його маму. На неї склали адмініпротокол за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.