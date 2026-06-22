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Несовершеннолетнего за рулем поймала полиция на Харьковщине

Общество 11:21   22.06.2026
Оксана Горун
Несовершеннолетнего за рулем поймала полиция на Харьковщине

16-летнего парня, который управлял автомобилем, остановили в Берестинской громаде на Харьковщине.

«Во время патрулирования территории Берестинского района офицеры громады обнаружили 16-летнего парня за рулем автомобиля. У подростка не было никаких законных оснований для управления любыми транспортными средствами», — сообщили в Facebook Полицейских офицеров громады.

По факту составили протокол. Полиция обратилась к родителям с призывом не разрешать детям садиться за руль.

В начале июня похожий инцидент уже фиксировали в Берестинском районе. Тогда за рулем квадроцикла обнаружили вообще десятилетнего мальчика. На место вызвали его маму. На нее составили админипротокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2026 в 11:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летнего парня, который управлял автомобилем, остановили в Берестинской громаде на Харьковщине".