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Харьковские ученики обменялись письмами со сверстниками из Америки: зачем

Общество 14:18   22.06.2026
Виктория Яковенко
Харьковские ученики обменялись письмами со сверстниками из Америки: зачем Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете говорят: американский город-партнер Даллас организовал благотворительное мероприятие в поддержку подземных школ и метрошколы города.

«В рамках акции харьковские школьники писали письма сверстникам из Далласа, а американские ровесники подготовили ответы. 17 июня департамент образования совместно с департаментом международного сотрудничества организовал мероприятие, в ходе которого письма, полученные из Далласа, передали харьковским ученикам», — отметили в мэрии.

В горсовете добавили: во время благотворительного мероприятия в начале мая удалось собрать 21 тысячу долларов. Эти средства будут направлены на закупку технического оборудования и мебели для новых подземных школ и метрошколы Харькова.

ученикам из Харькова передали письма от сверстников из Америки
Фото: Харьковский горсовет
ученикам из Харькова передали письма от сверстников из Америки
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, десятая подземная школа Харькова, строящаяся с нуля в Немышлянском районе, полноценно заработает с 1 сентября. Кроме того, в городе начали строительство еще двух подземных школ и первого подземного детского сада. Об этом сообщала директор департамента образования горсовета Ольга Деменко. По ее словам, после открытия подземной школы в Немышлянском районе, еще двух подземных школ, которые строятся, станции в метрошколе, а также еще одного ПРУ, смешанным обучением удастся охватить 50% детей.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2026 в 14:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете говорят: американский город-партнер Даллас организовал благотворительное мероприятие в поддержку подземных школ и метрошколы города.".