Live
  • Понедельник 24.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.66
    • 🟢

«Теплосети» получили грузоподъемное оборудование из США (фото)

Общество 15:30   24.07.2023
Виктория Яковенко
«Теплосети» получили грузоподъемное оборудование из США (фото) Фото: Харьковский горсовет

Союз украинок Америки направил КП «Харьковские тепловые сети» четыре новых электрических кран-балки, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщили на предприятии, это стало возможным благодаря сотрудничеству Харьковского городского совета с иностранными благотворительными организациями.

Современные кран-балки оборудовали котельно-механический цех и новое помещение склада. Они значительно упрощают работу коммунальщикам и расширяют их возможности. В отличие от старых балок, которые могли поднимать не более одной тонны, новое высокотехнологичное оборудование способно переносить грузы весом 5 тон.

Как отметил заместитель технического директора КП «ХТС» Алексей Лука, кран-балки – очень практичный подарок, ведь их часто используют в производстве предприятия.

«Украинские женщины имеют такой характер, который никогда в жизни не позволит им сидеть сложа руки. Поэтому даже находясь в Америке, они постоянно переживают за Украину и всегда найдут, чем нам помочь. Большая за это благодарность! – отметил Алексей Лука.

01 02 03

04
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: На улице Зерновой в Харькове перекладывают тепломагистраль (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр прокомментировал атаку на Москву
Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр прокомментировал атаку на Москву
24.07.2023, 11:14
«Продолжаются бои» — Маляр рассказала о ситуации на Купянском направлении
«Продолжаются бои» — Маляр рассказала о ситуации на Купянском направлении
24.07.2023, 11:17
ISW: источники РФ преувеличивают успехи вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная
ISW: источники РФ преувеличивают успехи вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная
24.07.2023, 07:38
Футболист киевского «Динамо» и московского «Спартака» воюет под Купянском
Футболист киевского «Динамо» и московского «Спартака» воюет под Купянском
24.07.2023, 10:20
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба ВСУ
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба ВСУ
24.07.2023, 07:14
С 24 июля в Харькове стартуют контрдиверсионные мероприятия. Что это значит
С 24 июля в Харькове стартуют контрдиверсионные мероприятия. Что это значит
23.07.2023, 17:11

Новости по теме:

12:48
Харьковчане просят Терехова переименовать несколько улиц: подробности
21:01
Прогноз погоды в Харькове на следующую неделю: солнечно, один дождливый день
19:59
На выставках сожженной техники РФ в Харькове ищут запчасти и бьют манекены
19:36
В ВСУ подтверждают, что РФ пытается продвинуться к реке Оскол на Харьковщине
18:39
РФ била по Харьковщине из авиации, минометов и артиллерии — Генштаб ВСУ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Теплосети» получили грузоподъемное оборудование из США (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 15:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Союз украинок Америки направил КП «Харьковские тепловые сети» четыре новых электрических кран-балки, рассказали в Харьковском горсовете.".