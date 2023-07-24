«Теплосети» получили грузоподъемное оборудование из США (фото)
Союз украинок Америки направил КП «Харьковские тепловые сети» четыре новых электрических кран-балки, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщили на предприятии, это стало возможным благодаря сотрудничеству Харьковского городского совета с иностранными благотворительными организациями.
Современные кран-балки оборудовали котельно-механический цех и новое помещение склада. Они значительно упрощают работу коммунальщикам и расширяют их возможности. В отличие от старых балок, которые могли поднимать не более одной тонны, новое высокотехнологичное оборудование способно переносить грузы весом 5 тон.
Как отметил заместитель технического директора КП «ХТС» Алексей Лука, кран-балки – очень практичный подарок, ведь их часто используют в производстве предприятия.
«Украинские женщины имеют такой характер, который никогда в жизни не позволит им сидеть сложа руки. Поэтому даже находясь в Америке, они постоянно переживают за Украину и всегда найдут, чем нам помочь. Большая за это благодарность! – отметил Алексей Лука.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Союз украинок Америки направил КП «Харьковские тепловые сети» четыре новых электрических кран-балки, рассказали в Харьковском горсовете.".