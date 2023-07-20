На улице Зерновой в Харькове перекладывают тепломагистраль (фото)

Рабочие КП «Харьковские тепловые сети» перекладывают магистраль на улице Зерновой. Всего в Слободском районе планируется заменить девять магистральных трубопроводов.

Участок на улице Зерновой ввели в эксплуатацию в 1982 году. По словам начальника Слободского филиала КП «ХТС» Станислава Заболоцкого, только за последние два года он дал более 16 дефектов, и большинство из них — во время блэкаутов прошлой зимой, поэтому было принято решение заменить старую трубу, пишет пресс-служба горсовета.

«Данный участок магистрали обеспечивает теплом и горячей водой 121 жилой дом, пять школ, детсад и 14 ведомственных учреждений. Через нее теплоноситель подается на два района — Слободской и Основянский. Сейчас рабочие уже демонтировали 594 м старой металлической трубы», — отметили на предприятии.

Начальник управления ремонтов Рагуф Мамедов сообщил, что одновременно с проведением работ на улице Зерновой монтируется магистраль в Немышлянском районе на улице Рыбалко, а в Слободском районе заменили почти 2 км магистрали. По его словам, объем магистральных перекладок по всему городу в этом году намного больше, чем до войны, чтобы зимой в домах харьковчан было тепло при любых условиях.



Фото: Харьковский горсовет