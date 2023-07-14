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В Харькове поймали вора, который украл временный забор у «ХТС» (фото)

Происшествия 14:32   14.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове поймали вора, который украл временный забор у «ХТС» (фото) Фото: КП «ХТС»

На выходных после урагана на Основянском филиале «ХТС» украли секции временного забора, которым была огорожена разрытая магистральная камера.

«Накануне все разрывы «Харьковских тепловых сетей» проинспектировала диспетчерская служба. Кое-где заборы даже усилили, чтобы обезопасить от порывов ветра. А в понедельник сотрудники филиала обнаружили свое рабочее место совсем неогражденным», — сообщили в КП.

Мастер теплового района Сергей Толкачев рассказал, что коммунальщики сразу написали заявление в полицию, огородили участок и спустились в камеру продолжать ремонтные работы. В результате за трое суток из одной локации неизвестный украл 7 секций забора.

Правоохранители разыскали злоумышленника. А ворованное обнаружили на пункте приема металлолома.

«Кстати, последнюю украденную секцию у «охотника за металлом» не приняли, и он выбросил ее в овраг. Отчаянный мужчина 66 года рождения ранее судим не был, свои действия теперь объясняет следователем. Относительно имущества Харьковских тепловых сетей его вернут предприятию по окончании следственных действий», — добавили тепловики.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст.4 ст.185 УКУ.

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Фото: КП «ХТС»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 14:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На выходных после урагана на Основянском филиале «ХТС» украли секции временного забора, которым была огорожена разрытая магистральная камера.".