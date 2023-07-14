В Харькове поймали вора, который украл временный забор у «ХТС» (фото)

На выходных после урагана на Основянском филиале «ХТС» украли секции временного забора, которым была огорожена разрытая магистральная камера.

«Накануне все разрывы «Харьковских тепловых сетей» проинспектировала диспетчерская служба. Кое-где заборы даже усилили, чтобы обезопасить от порывов ветра. А в понедельник сотрудники филиала обнаружили свое рабочее место совсем неогражденным», — сообщили в КП.

Мастер теплового района Сергей Толкачев рассказал, что коммунальщики сразу написали заявление в полицию, огородили участок и спустились в камеру продолжать ремонтные работы. В результате за трое суток из одной локации неизвестный украл 7 секций забора.

Правоохранители разыскали злоумышленника. А ворованное обнаружили на пункте приема металлолома.

«Кстати, последнюю украденную секцию у «охотника за металлом» не приняли, и он выбросил ее в овраг. Отчаянный мужчина 66 года рождения ранее судим не был, свои действия теперь объясняет следователем. Относительно имущества Харьковских тепловых сетей его вернут предприятию по окончании следственных действий», — добавили тепловики.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст.4 ст.185 УКУ.