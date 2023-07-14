Подкрадывался сзади: в Лозовой мужчина с криминальным прошлым грабил женщин
В полицию обратились несколько женщин из города Лозовая на Харьковщине, которых ограбил неизвестный. Пострадавшие сообщили, что злоумышленник подкрадывался сзади, забирал сумочки, украшения и личные вещи, после чего исчезал.
«13 июля в 22.09 со службы «102» поступило еще одно обращение от 44-летней женщины. Она сообщила, что возвращалась домой с дачи. Внезапно на нее напал неизвестный. Злоумышленник схватил ее, повалил на землю и бил по голове. Женщине удалось вырваться и добежать домой. Злоумышленник завладел ее сумкой, мобильным телефоном, банковскими картами и деньгами», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители установили, что похищенное мужчина оставил неподалеку от места преступления, а драгоценные украшения забрал.
В течение часа полицейские задержали нападающего. Им оказался 43-летний житель Лозовой, ранее судимый за грабеж и изнасилование. В январе злоумышленник вышел из тюрьмы.
Дома у мужчины нашли украшения и вещи, которые он похищал у женщин.
Преступника задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
В полиции просят женщин, которые пострадали от действий подозреваемого, обратиться по телефонам: «102» или 057 45 900 64.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 12:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полицию обратились несколько женщин из города Лозовая на Харьковщине, которых ограбил неизвестный. Пострадавшие сообщили, что злоумышленник подкрадывался сзади, забирал сумочки, украшения и личные вещи, после чего исчезал.".