Live
  • П’ятниця 14.07.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🟢

Підкрадався ззаду: у Лозовій чоловік з кримінальним минулим грабував жінок

Події 12:47   14.07.2023
Вікторія Яковенко
Підкрадався ззаду: у Лозовій чоловік з кримінальним минулим грабував жінок Фото: ГУНП в Харківській області

До поліції звернулися кілька жінок з міста Лозова на Харківщині, яких пограбував невідомий. Постраждалі повідомили, що зловмисник підкрадався ззаду, забирав сумочки, прикраси та особисті речі, після чого зникав.

«13 липня о 22:09 зі служби «102» надійшло ще одне звернення від 44-річної жінки. Вона повідомила, що поверталась додому з дачі. Раптово на неї напав невідомий. Зловмисник схопив її, повалив на землю та бив по голові. Жінці вдалося вирватися та добігти додому. Зловмисник заволодів її сумкою, мобільним телефоном, банківськими картками та грошима», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що викрадене чоловік залишив неподалік від місця злочину, а дорогоцінні прикраси забрав.

Протягом години поліцейські затримали нападника. Ним виявився 43-річний мешканець Лозової, раніше судимий за грабіж та зґвалтування. В січні зловмисник вийшов з тюрми.

Вдома у чоловіка виявили та вилучили прикраси та речі, які він викрадав у жінок.

Злочинця затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.

У поліції просять жінок, які постраждали від дій підозрюваного, звернутися за телефонами: «102» чи 057 45 900 64.01

02

03
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: “Директорці ліцею” на Харківщині повідомили про підозру в колабораціонізмі

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Назва станції метро “Київська” у Харкові тепер має інший вигляд (фото)
Назва станції метро “Київська” у Харкові тепер має інший вигляд (фото)
14.07.2023
На Харківщині – два утопленики за добу – ДСНС
На Харківщині – два утопленики за добу – ДСНС
14.07.2023
Звільнення командувача армії РФ: ISW заявив про серйозні проблеми у ворога
Звільнення командувача армії РФ: ISW заявив про серйозні проблеми у ворога
14.07.2023
Найбільш обстрілюваний: поліцейські показали Куп’янськ на Харківщині (фото)
Найбільш обстрілюваний: поліцейські показали Куп’янськ на Харківщині (фото)
14.07.2023
30 електробусів за 15 млн євро планує закупити мерія Харкова
30 електробусів за 15 млн євро планує закупити мерія Харкова
14.07.2023
Понад 80% підприємств Харківщини призупинили виробництво: 65% “оживають”
Понад 80% підприємств Харківщини призупинили виробництво: 65% “оживають”
13.07.2023

Новини за темою:

12:23
Погіршення погоди: харківських водіїв попереджають про жовтий рівень небезпеки
10:40
Найбільш обстрілюваний: поліцейські показали Куп’янськ на Харківщині (фото)
21:38
У Харкові шукають жертв банди лже-СБУшників
16:58
На Харківщині стартував збір озимини: де зібрали перший врожай
16:24
Троє безробітних мешканців Харківщини незаконно нарубали 26 дерев (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Підкрадався ззаду: у Лозовій чоловік з кримінальним минулим грабував жінок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 12:47;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До поліції звернулися кілька жінок з міста Лозова на Харківщині, яких пограбував невідомий. Постраждалі повідомили, що зловмисник підкрадався ззаду, забирав сумочки, прикраси та особисті речі, після чого зникав.".