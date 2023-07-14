Підкрадався ззаду: у Лозовій чоловік з кримінальним минулим грабував жінок

До поліції звернулися кілька жінок з міста Лозова на Харківщині, яких пограбував невідомий. Постраждалі повідомили, що зловмисник підкрадався ззаду, забирав сумочки, прикраси та особисті речі, після чого зникав.

«13 липня о 22:09 зі служби «102» надійшло ще одне звернення від 44-річної жінки. Вона повідомила, що поверталась додому з дачі. Раптово на неї напав невідомий. Зловмисник схопив її, повалив на землю та бив по голові. Жінці вдалося вирватися та добігти додому. Зловмисник заволодів її сумкою, мобільним телефоном, банківськими картками та грошима», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що викрадене чоловік залишив неподалік від місця злочину, а дорогоцінні прикраси забрав.

Протягом години поліцейські затримали нападника. Ним виявився 43-річний мешканець Лозової, раніше судимий за грабіж та зґвалтування. В січні зловмисник вийшов з тюрми.

Вдома у чоловіка виявили та вилучили прикраси та речі, які він викрадав у жінок.

Злочинця затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.

У поліції просять жінок, які постраждали від дій підозрюваного, звернутися за телефонами: «102» чи 057 45 900 64.