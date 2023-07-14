“Директорці ліцею” на Харківщині повідомили про підозру в колабораціонізмі

СБУ викрила чергову зрадницю, яка обійняла посаду керівниці ліцею при окупантах та намагалася впроваджувати російську програму.

“Колаборанткою виявилась 50-річна місцева мешканка Куп’янського району. Вона добровільно обійняла посаду “виконуючої обов’язки директора” Куп’янського ліцею №3. Пізніше окупанти створили “Среднюю общеобразовательную школу №4” на основі приміщень та матеріальних цінностей цього ліцею“, — повідомив спікер УСБУ в Харківської області Владислав Абдула.

За даними СБУ, колаборантка з усіх сил готувалася навчати дітей за програмами держави-агресора. Вона отримала нові підручники з РФ, які заперечували суверенітет України та українську національну ідентичність як таку. Крім того, “директорка” закликала педагогічний колектив приєднуватись до роботи на “русский мир”.

“Вона навіть організувала поїздку викладачів до Курська на курси перепідготовки за новими стандартами та програмами, за якими вони повинні викладати при окупаційній владі”, – зазначив Абдула.

Наразі жінці повідомили про підозру в колабораціонізмі.