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“Директорці ліцею” на Харківщині повідомили про підозру в колабораціонізмі

Суспільство 12:00   14.07.2023
Оксана Горун
“Директорці ліцею” на Харківщині повідомили про підозру в колабораціонізмі

СБУ викрила чергову зрадницю, яка обійняла посаду керівниці ліцею при окупантах та намагалася впроваджувати російську програму.

Колаборанткою виявилась 50-річна місцева мешканка Куп’янського району. Вона добровільно обійняла посаду “виконуючої обов’язки директора” Куп’янського ліцею №3. Пізніше окупанти створили “Среднюю общеобразовательную школу №4” на основі приміщень та матеріальних цінностей цього ліцею“, — повідомив спікер УСБУ в Харківської області Владислав Абдула.

За даними СБУ, колаборантка з усіх сил готувалася навчати дітей за програмами держави-агресора. Вона отримала нові підручники з РФ, які заперечували суверенітет України та українську національну ідентичність як таку. Крім того, “директорка” закликала педагогічний колектив приєднуватись до роботи на “русский мир”.

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“Вона навіть організувала поїздку викладачів до Курська на курси перепідготовки за новими стандартами та програмами, за якими вони повинні викладати при окупаційній владі”, – зазначив Абдула.

Наразі жінці повідомили про підозру в колабораціонізмі.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 12:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила чергову зрадницю, яка обійняла посаду керівниці ліцею при окупантах та намагалася впроваджувати російську програму".