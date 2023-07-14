“Директорці ліцею” на Харківщині повідомили про підозру в колабораціонізмі
СБУ викрила чергову зрадницю, яка обійняла посаду керівниці ліцею при окупантах та намагалася впроваджувати російську програму.
“Колаборанткою виявилась 50-річна місцева мешканка Куп’янського району. Вона добровільно обійняла посаду “виконуючої обов’язки директора” Куп’янського ліцею №3. Пізніше окупанти створили “Среднюю общеобразовательную школу №4” на основі приміщень та матеріальних цінностей цього ліцею“, — повідомив спікер УСБУ в Харківської області Владислав Абдула.
За даними СБУ, колаборантка з усіх сил готувалася навчати дітей за програмами держави-агресора. Вона отримала нові підручники з РФ, які заперечували суверенітет України та українську національну ідентичність як таку. Крім того, “директорка” закликала педагогічний колектив приєднуватись до роботи на “русский мир”.
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“Вона навіть організувала поїздку викладачів до Курська на курси перепідготовки за новими стандартами та програмами, за якими вони повинні викладати при окупаційній владі”, – зазначив Абдула.
Наразі жінці повідомили про підозру в колабораціонізмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 12:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила чергову зрадницю, яка обійняла посаду керівниці ліцею при окупантах та намагалася впроваджувати російську програму".