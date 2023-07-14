«Директору лицея» на Харьковщине сообщили о подозрении в коллаборационизме

СБУ разоблачила очередную предательницу, которая заняла должность руководителя лицея при оккупантах и пыталась внедрять российскую программу.

«Коллаборанткой оказалась 50-летняя местная жительница Купянского района. Она добровольно заняла должность «исполняющей обязанности директора» Купянского лицея №3. Позже оккупанты создали «Среднюю общеобразовательную школу №4″ на основе помещений и материальных ценностей этого лицея», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным СБУ, коллаборантка во всю готовилась учить детей по программам государства-агрессора. Она получила свеженькие учебники из РФ, которые отрицали суверенитет Украины и украинскую национальную идентичность как таковую. Кроме того, «директор» призывала педагогический коллектив присоединяться к работе на «русский мир».

«Она даже организовала поездку преподавателей в Курск на курсы переподготовки по новым стандартам и программам, по которым они должны преподавать при оккупационных властях», — отметил Абдула.

Сейчас женщине сообщили о подозрении в коллаборационизме.