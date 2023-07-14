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«Директору лицея» на Харьковщине сообщили о подозрении в коллаборационизме

Общество 12:00   14.07.2023
Оксана Горун
«Директору лицея» на Харьковщине сообщили о подозрении в коллаборационизме

СБУ разоблачила очередную предательницу, которая заняла должность руководителя лицея при оккупантах и пыталась внедрять российскую программу.

«Коллаборанткой оказалась 50-летняя местная жительница Купянского района. Она добровольно заняла должность «исполняющей обязанности директора» Купянского лицея №3. Позже оккупанты создали «Среднюю общеобразовательную школу №4″ на основе помещений и материальных ценностей этого лицея», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным СБУ, коллаборантка во всю готовилась учить детей по программам государства-агрессора. Она получила свеженькие учебники из РФ, которые отрицали суверенитет Украины и украинскую национальную идентичность как таковую. Кроме того, «директор» призывала педагогический коллектив присоединяться к работе на «русский мир».

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«Она даже организовала поездку преподавателей в Курск на курсы переподготовки по новым стандартам и программам, по которым они должны преподавать при оккупационных властях», — отметил Абдула.

Сейчас женщине сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 12:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила очередную предательницу, которая заняла должность руководителя лицея при оккупантах и пыталась внедрять российскую программу".