Апелляцию отклонили: коллаборантка на Харьковщине сядет на девять лет

Тюремное заключение и конфискация всего имущества — такой приговор суда не удалось оспорить 49-летней предательнице из Шевченково Купянского района. Она подала апелляцию, но решение оставили в силе.

«Суд признал виновной 49-летнюю жительницу пгт Шевченково Купянского района по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Судья Киевского районного суда г. Харькова вынес обвинительный приговор. Женщине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органах Украины сроком 14 лет с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества в пользу государства», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Женщина на суде не признавала свою вину, а после приговора вместе с защитниками подала апелляцию. Но Харьковский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Гражданку признали виновной в том, что она добровольно заняла должность «помощника начальника управления (сельского) Шевченковского территориального управления» в так называемой «ВГА Купянского района Харьковской области». Фактически же она стала «старостой» села Староверовка.

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«На указанной псевдодолжности женщина координировала работу между структурными подразделениями оккупационной администрации, обрабатывала информацию и заявления от местных жителей относительно решения вопросов организационного, экономического и гуманитарного характера, а также согласовывала с представителями вс рф передвижения лиц по оккупированным территориями Купянского района Харьковской области», — напомнили прокуроры.

Задержали коллаборантку после деоккупации Шевченково.