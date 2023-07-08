Пойманный в Харькове предатель сдавал координаты ВСУ и сядет за это на 15 лет
Любитель «русского мира» пытался оспорить в апелляционном суде свой срок, но ему это не удалось. Суд оставил в силе приговор задержанному в Харькове предателю.
«Житель Луганщины в начале полномасштабного вторжения вышел на двух российских военных с позывными «Яша» и «Урал» и передавал им информацию о расположении военной техники и дислокации ВСУ в Харьковской области. Для сбора данных он использовал своих друга и жену, ничего не знавших о его предательской позиции. Жена делала скриншоты с указанием точных геолокаций из-за того, что предатель не мог успешно пользоваться техническими устройствами. Всю информацию злоумышленник посылал оккупантам через мессенджер telegram. Правоохранители задержали предателя в Харькове в конце марта прошлого года», — напомнили предысторию в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Суд первой инстанции признал 40-летнего предателя виновным в госизмене. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы. Но изменник и его защитники не согласились с приговором и подали апелляцию.
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«Коллегия судей Харьковского апелляционного суда поддержала позицию областной прокуратуры и оставила приговор суда первой инстанции без изменений. В удовлетворении апелляционной жалобы стороне защиты отказано. Продолжается срок на кассационное обжалование определения Харьковского апелляционного суда», — проинформировали прокуроры.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 14:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Любитель «русского мира» пытался оспорить в апелляционном суде свой срок, но ему это не удалось. Суд оставил в силе приговор задержанному в Харькове предателю".