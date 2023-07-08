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Спійманий у Харкові зрадник здавав координати ЗСУ та сяде за це на 15 років

Суспільство 14:37   08.07.2023
Оксана Горун
Спійманий у Харкові зрадник здавав координати ЗСУ та сяде за це на 15 років

Фанат “русского мира” намагався оскаржити в апеляційному суді свій термін, але йому це не вдалося. Суд залишив чинним вирок затриманому в Харкові зраднику.

“Мешканець Луганщини на початку повномасштабного вторгнення вийшов на двох російських військових із позивними “Яша” та “Урал” і передавав їм інформацію про розташування військової техніки та дислокації ЗСУ на Харківщині. Для збору даних він використовував своїх друга та дружину, які нічого не знали про його зрадницьку позицію. Дружина робила скриншоти із вказанням точних геолокацій через те, що зрадник не вмів справно користуватись технічними пристроями. Усю інформацію зловмисник надсилав окупантам через месенджер “телеграм”. Правоохоронці затримали зрадника у Харкові наприкінці березня минулого року”, – нагадали передісторію в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Суд першої інстанції визнав 40-річного чоловіка винним у держзраді. За це його засудили до 15 років ув’язнення. Але зрадник та його захисники не погодилися з вироком та подали апеляцію.

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“Колегія суддів Харківського апеляційного суду підтримала позицію обласної прокуратури та залишила вирок суду першої інстанції без змін. У задоволенні апеляційної скарги стороні захисту відмовлено. Наразі триває строк на касаційне оскарження ухвали Харківського апеляційного суду“, – поінформували прокурори.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 14:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фанат “русского мира” намагався оскаржити в апеляційному суді свій термін, але йому це не вдалося. Суд залишив чинним вирок затриманому в Харкові зраднику".