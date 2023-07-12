Апеляцію відхилили: колаборантка на Харківщині сяде на дев’ять років

Тюремний строк та конфіскація всього майна – такий вирок суду не вдалося оскаржити 49-річній зрадниці із Шевченкового Куп’янського району. Вона подала апеляцію, але рішення залишили чинним.

“Суд визнав винною 49-річну мешканку смт Шевченкове Куп’янського району за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Суддя Київського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок. Жінці призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 14 років з конфіскацією усього належного їй на праві власності майна на користь держави”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Жінка під час суду не визнавала своєї провини, а після вироку разом із захисниками подала апеляцію. Але Харківський апеляційний суд залишив вирок без змін.

Громадянку визнали винною у тому, що вона добровільно обійняла посаду “помічника начальника управління (сільського) Шевченківського територіального управління” у так званій “ТЦА Куп’янського району Харківської області”. Фактично ж вона стала “старостою” села Старовірівка.

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“На вказаній псевдопосаді жінка координувала роботу між структурними підрозділами окупаційної адміністрації, обробляла інформацію та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного, економічного та гуманітарного характеру, а також узгоджувала з представниками зс рф пересування осіб окупованими територіями Куп’янського району Харківської області”, – нагадали прокурори.

Затримали колаборантку після деокупації Шевченкового.