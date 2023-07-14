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У Харкові піймали злодія, який вкрав тимчасовий паркан у «ХТМ» (фото)

Події 14:32   14.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові піймали злодія, який вкрав тимчасовий паркан у «ХТМ» (фото) Фото: КП “ХТМ”

Вихідними після буревію на Основ’янській філії «ХТМ» поцупили секції тимчасового паркану, яким була огороджена розрита магістральна камера.

«Напередодні усі розриття «Харківських теплових мереж» проінспектувала диспетчерська служба. Подекуди паркани навіть підсилили, щоб убезпечити від поривів вітру. А в понеділок  співробітники філії виявили своє робоче місце зовсім неогородженим», – повідомили у КП.

Майстер теплового району Сергій Толкачов розповів, що комунальники одразу написали заяву до поліції, огородили ділянку і спустилися в камеру продовжувати ремонтні роботи. В результаті, за три доби з однієї локації невідомий поцупив 7 секцій паркану.

Правоохоронці розшукали злодія. А крадене виявили на пункті прийому металобрухту.

«До речі, останню вкрадену секцію у “мисливця за металом” не прийняли, і він викинув її у ярок. Відчайдушний чоловік 66 року народження раніше засудженим не був, свої дії тепер пояснює слідчим. Щодо майна Харківських теплових мереж, воно буде повернуто підприємству після закінчення слідчих дій», – додали тепловики.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.4 ст.185 ККУ.

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Фото: КП “ХТМ”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 14:32;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вихідними після буревію на Основ’янській філії «ХТМ» поцупили секції тимчасового паркану, яким була огороджена розрита магістральна камера.".