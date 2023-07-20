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На вулиці Зерновій у Харкові перекладають тепломагістраль (фото)

Суспільство 18:35   20.07.2023
Олена Нагорна
На вулиці Зерновій у Харкові перекладають тепломагістраль (фото)

Робітники КП «Харківські теплові мережі» перекладають магістраль на вулиці Зерновій. Загалом у Слобідському районі планується замінити дев’ять магістральних трубопроводів.

Ділянку на вул. Зерновій ввели в експлуатацію 1982 року. За словами начальника Слобідської філії Станіслава Заболоцького, лише за останні два роки вона дала понад 16 дефектів, і більшість з них – під час блекаутів минулої зими, тому було ухвалене рішення замінити стару трубу, пише пресслужба міськради.

«Ця ділянка магістралі забезпечує теплом та гарячою водою 121 житловий будинок, п’ять шкіл, дитсадок та 14 відомчих установ. Через неї теплоносій подається у два райони – Слобідський та Основ’янський. Зараз робітники вже демонтували 594 м старої металевої труби», – зазначили на підприємстві.

Начальник управління ремонтів Рагуф Мамедов повідомив, що одночасно з проведенням робіт на вул. Зерновій монтується магістраль у Немишлянському районі на вул. Рибалка, а у Слобідському районі замінили майже 2 км магістралі. За його словами, обсяг магістральних перекладань по всьому місту цього року набагато більший, ніж до війни, щоб узимку в будинках харків’ян було тепло за будь-яких умов.


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робітники КП «Харківські теплові мережі» перекладають магістраль на вулиці Зерновій. Загалом у Слобідському районі планується замінити дев’ять магістральних трубопроводів.".