Машовец определил настоящую цель российского «наступления на Харьков»

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец проанализировал, как враг концентрировал силы, куда и каким образом наступал на Харьковщине за минувшие недели, и пришел к выводу, что же на самом деле планировали российские генералы.

Итак, перед началом вторжения в Харьковскую область россияне сформировали новое ОГВ «Север», проведя две перегруппировки войск — в феврале — марте и апреле — начале мая. В целом они нарастили с 7,8 тыс. до 11-12 тысяч человек УВ «Курск» и с 17-17,5 тыс. до 30-32 тыс. УВ «Белгород».

«Однако было очевидно, что сосредоточения этих сил и средств вряд ли будет достаточно противнику для проведения какой-то результативной глубокой (в смысле, оперативной) операции наступательного характера в направлении г. Харьков, с целью его окружения (охвата), а даже просто — для продвижения российских войск в городскую черту. Поэтому вполне разумно было предположить, что противник в данной операции поставит перед собой ограниченные тактической (или пусть оперативно-тактической) зоной задачи… Так как его командование не могло не осознавать ограниченный характер своих реальных возможностей на этом направлении. Как оказалось, «громадью планов и замыслов» российского командования границ почти не существует… оно всегда стремится ставить перед собой «самые смелые задачи», пусть даже самого фантастического характера…

Другими словами, между адекватной оценкой ситуации и собственных возможностей и «влажными мечтами» российских полководцев лежит достаточно глубокая пропасть, ну пусть — немаленькая яма», — прокомментировал дальнейшие события Машовец.

Как он считает, командование противника определило направлением своего главного удара направление Шебекино – Волчанск – Белый Колодец – Великий Бурлук. Именно туда отправили максимальное количество сил для участия в наступательных действиях (13 мотострелковых батальонов, два танковых и до трех дивизионов ствольной артиллерии). В то же время, вероятно, предполагались еще два направления наступления: вспомогательное — на Липцы и ложное — Суджа — Юнаковка (на Сумскую область).

«Насколько я понимаю, командование противника спланировало проведение операции в несколько этапов, а именно – в три основных… Первый этап: массированное огневое поражение (с использованием всей сосредоточенной артиллерии и определенных авиационных средств) выявленных позиций и районов сосредоточения ВСУ, а также критических объектов инфраструктуры в пограничной полосе; начало действий на ложном направлении (со стороны Суджи), а также на вспомогательном (на Липцы); после этого — прорыв обороны ВСУ на Волчанском направлении, форсирование р. Волчья и окружение г. Волчанск силами 6-й ОВА. Второй этап: продвижение передовых подразделений противника по направлению на Липцы и выход на рубеж Слобожанское — Веселое; после окружения и захвата Волчанска ввод в бой «эшелона развития» из состава 44-го АК и выход на рубеж Бугаевка — Белый Колодец — Приколотное — Ольховатка. Третий (завершающий этап): выход на рубеж — Первомайское — Великий Бурлук — Григоровка — Отрадное», — сообщил военный обозреватель.

Именно такой план врага, по словам Машовца, без деталей и нюансов изобразил в одном из заявлений Главнокомандующий ВСУ генерал Сырский.

«Иными словами, настоящей целью российского наступления «на Харьков» было, и, судя по всему, продолжает быть… не сам Харьков, а тылы нашей Купянской группировки. Или, чтобы было понятнее — вся территория Харьковской области восточнее каскада водохранилищ Северского Донца», — пришел к выводу Машовец.

Чего противнику удалось достичь, вместо запланированного, сейчас наблюдают все практически в режиме онлайн. Однако военный обозреватель подчеркнул: операция РФ на Харьковской направлении продолжается и «отказываться в полной мере от ее продолжения, командование противника ПОКА — не собирается».