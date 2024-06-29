ГБР проверит действия генерала Содоля во время прорыва РФ на Харьковщине — УП

Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля в рамках дела о прорыве российскими военными границы на Харьковщине.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, ГБР ответило на заявление начальника штаба бригады «Азов» Богдана Кротевича. Отмечается, что правоохранители его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования со стороны генерала Содоля — рассмотрели.

Также в ГБР пообещали представителю «Азова», что изложенные им обстоятельства будут проверены.

Сам Кротевич в соцсети Х накануне заявил, что «ответом ДБР не удовлетворен».

«Дальше уже работа адвокатов, благодарный всем, кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступим», – написал Кротевич.

В ГБР также отметили, что заявление Кротевича присоединили к материалам уголовного дела о прорыве оккупантами границы на Харьковщине, в рамках которого, в частности, следствие оценит действия военного командования ОСУВ «Хортица» во время оборонных операций на этом направлении.

Напомним, генерал-лейтенант Юрий Содоль, которого президент Владимир Зеленский уволил с должности командующего Объединенными силами ВСУ, «к сожалению, до сих пор остается возглавлять командование ОСУВ «Хортица», писал проект DeepState. Как отмечали аналитики, в последнее время вокруг Содоля было много обсуждений с посылом освободить его от должности и не допускать в армию. В частности, начальник штаба бригады «Азов» Нацгвардии Богдан Кротевич сообщил, что подал заявление в ГБР с призывом провести расследование в отношении одного из боевых генералов, который, по его убеждению, «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал».