ГБР проверит действия генерала Содоля во время прорыва РФ на Харьковщине — УП
Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля в рамках дела о прорыве российскими военными границы на Харьковщине.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, ГБР ответило на заявление начальника штаба бригады «Азов» Богдана Кротевича. Отмечается, что правоохранители его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования со стороны генерала Содоля — рассмотрели.
Также в ГБР пообещали представителю «Азова», что изложенные им обстоятельства будут проверены.
Сам Кротевич в соцсети Х накануне заявил, что «ответом ДБР не удовлетворен».
«Дальше уже работа адвокатов, благодарный всем, кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступим», – написал Кротевич.
В ГБР также отметили, что заявление Кротевича присоединили к материалам уголовного дела о прорыве оккупантами границы на Харьковщине, в рамках которого, в частности, следствие оценит действия военного командования ОСУВ «Хортица» во время оборонных операций на этом направлении.
Напомним, генерал-лейтенант Юрий Содоль, которого президент Владимир Зеленский уволил с должности командующего Объединенными силами ВСУ, «к сожалению, до сих пор остается возглавлять командование ОСУВ «Хортица», писал проект DeepState. Как отмечали аналитики, в последнее время вокруг Содоля было много обсуждений с посылом освободить его от должности и не допускать в армию. В частности, начальник штаба бригады «Азов» Нацгвардии Богдан Кротевич сообщил, что подал заявление в ГБР с призывом провести расследование в отношении одного из боевых генералов, который, по его убеждению, «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гбр, граница, Кротевич, прорыв, содоль, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 14:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля в рамках дела о прорыве российскими военными границы на Харьковщине.".