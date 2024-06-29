ДБР перевірить дії генерала Содоля під час прориву РФ на Харківщині – УП

Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля в межах справи щодо прориву російськими військовими кордону на Харківщині.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними видання, ДБР відповіло на заяву начальника штабу бригади «Азов» Богдана Кротевича. Зазначається, що правоохоронці його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування з боку генерала Содоля – розглянули.

Також в ДБР пообіцяли представнику «Азову», що викладені ним обставини будуть перевірені.

Сам Кротевич у соцмережі Х напередодні заявив, що «відповіддю ДБР не задоволений».

«Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося», – написав Кротевич.

У ДБР також зазначили, що заяву Кротевича приєднали до матеріалів кримінальної справи щодо прориву окупантами кордону на Харківщині, у межах якої, зокрема, слідство оцінює дії військового командування ОСУВ «Хортиця» під час оборонних операцій на цьому напрямку.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Юрій Содоль, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ, «на жаль, досі залишається очолювати командування ОСУВ «Хортиця», писав проєкт DeepState. Як зазначали аналітики, останнім часом навколо Содоля було дуже багато обговорень із посилом звільнити його з посади та не допускати до армії. Зокрема, начальник штабу бригади «Азов» Нацгвардії Богдан Кротевич повідомив, що подав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо одного з бойових генералів, який, на його переконання, «вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».