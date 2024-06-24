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“На жаль, досі залишається очолювати ОСУВ “Хортиця” – DeepState про Содоля

Політика 21:35   24.06.2024
Олена Нагорна
“На жаль, досі залишається очолювати ОСУВ “Хортиця” – DeepState про Содоля

Генерал-лейтенант Юрій Содоль, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ, “на жаль, досі залишається очолювати командування ОСУВ “Хортиця“, пише проєкт DeepState.

Як зазначають аналітики, останнім часом навколо Содоля було дуже багато обговорень із посилом звільнити його з посади та не допускати до армії.

“Найбільш гучні звинувачення в сторону генерала – це некомпетентні втрати людей, які перебували в його підпорядкуванні. Показовим було звернення начальника штабу 12 БрСП “Азов” Богдана Кротевича, яке набуло великого розголосу. Вже не є секретом ні для кого, що йшлося саме про Юрія Содоля. Якою буде його подальша доля – невідомо, але найкращим буде, щоб його майбутній час перетворився на розслідування діяльності та притягнення до відповідальності. Впевнені, багатьом бійцям є про що розказати про цю особу”, – пишуть в телеграм-каналі DeepState.

Зазначимо, що ОСУВ “Хортиця” відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення, зокрема за Харківський та Куп’янський напрямки.

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Новим командувачем Об’єднаних сил ЗСУ призначений бригадний генерал Андрій Гнатов, який з 2018 по 2021 роки очолював 36-ту бригаду морської піхоти. У 2022 році він був заступником командувача військ ОК “Південь”, також був одним із керівників оборони Миколаєва та звільнення Херсонщини. Навесні 2023 командував обороною міста Бахмут.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 21:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генерал-лейтенант Юрій Содоль, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ, “на жаль, досі залишається очолювати командування ОСУВ “Хортиця”, пише проєкт DeepState.".