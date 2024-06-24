«К сожалению, остается возглавлять ОСГВ «Хортица» — DeepState о Содоле

Генерал-лейтенант Юрий Содоль, которого президент Владимир Зеленский уволил с должности командующего Объединенными силами ВСУ, «к сожалению, до сих пор остается возглавлять командование ОСГВ «Хортица», пишет проект DeepState.

Как отмечают аналитики, в последнее время вокруг Содоля было очень много обсуждений с посылом уволить его с должности и не допускать до армии.

«Наиболее громкие обвинения в сторону генерала — это некомпетентные потери людей, которые находились в его подчинении. Показательным было обращение начальника штаба 12-й БрСП «Азов» Богдана Кротевича, которое получило большую огласку. Уже не секрет ни для кого, что речь шла именно о Юрии Содоле. Какой будет его дальнейшая судьба — неизвестно, но лучшим будет, чтобы его будущее превратилось в расследование деятельности и привлечение к ответственности. Уверены, многим бойцам есть что рассказать об этом человеке», — пишут в Telegram-канале DeepState.

Отметим, что ОСУВ «Хортица» отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения, в частности за Харьковское и Купянское направления.

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Новым командующим Объединенными силами ВСУ назначен бригадный генерал Андрей Гнатов, с 2018 по 2021 годы возглавлявший 36-ю бригаду морской пехоты. В 2022 году он был заместителем командующего войсками ОК «Юг», также был одним из руководителей обороны Николаева и освобождения Херсонщины. Весной 2023 года командовал обороной города Бахмут.