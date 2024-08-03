Наступление на Харьков связал с мобилизацией в Украине командир ОСГВ «Хортица»

Командующий Объединенными силами ВСУ и оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» бригадный генерал Андрей Гнатов в интервью «Главкому» заявил, что активизация мобилизации в Украине не случайно совпала с вторжением ВС РФ на севере (его оккупанты анонсировали как «наступление на Харьков»).

«Через некоторое время после того, как начали реализовываться серьезные инициативы нашего военно-политического руководства по более активным мерам по призыву граждан на военную службу, армия Путина начала наступление на Харьковском направлении. Это не случайно. Настоящей целью врага было не захватить там 10-15 километров нашей территории, бросив на смерть два своих армейских корпуса и несколько бригад. На самом деле это было совершенно безрезультатное наступление. На мой взгляд, глобальная цель врага заключалась в том, чтобы сделать все, чтобы мы не смогли быстро почувствовать результаты мобилизации», — сказал Гнатов.

Он отметил, что люди, которых мобилизировали в Украине, могли бы сформировать резервы и пополнить существующие бригады. В дальнейшем эти силы ВСУ могли использовать для контрнаступлений. Однако открытие россиянами нового фронта вынудило направлять силы сюда.

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«Открытие противником дополнительного фронта на Харьковщине было задумано для того, чтобы заставить нас привлечь на этом участке дополнительные силы, резервы, действовать на более широком фронте… Их цель была – помешать концентрации наших сил для ведения контрнаступательных и наступательных действий по другим направлениям; чтобы мы вынуждены были эти силы применить для отражения наступления на Харьковщине», — пояснил командующий ОСГВ «Хортица».