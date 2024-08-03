Наступ на Харків пов’язав із мобілізацією в Україні командувач ОСУВ “Хортиця”

Командувач Об’єднаними силами ЗСУ та оперативно-стратегічним угрупованням військ “Хортиця” бригадний генерал Андрій Гнатов в інтерв’ю “Главкому” заявив, що активізація мобілізації в Україні не випадково збіглася зі вторгненням ЗС РФ на півночі (його окупанти анонсували як “наступ на Харків”).

“За деякий час після того, як почали реалізовуватись серйозні ініціативи нашого військово-політичного керівництва щодо більш активних заходів з призову громадян на військову службу, армія Путіна почала наступ на Харківському напрямку. Це невипадково. Справжньою метою ворога було не захопити там 10-15 кілометрів нашої території, кинувши на смерть два свої армійські корпуси та декілька бригад. Насправді це був абсолютно безрезультативний наступ. На мою думку, глобальна мета ворога полягала в тому, щоб зробити все, аби ми не змогли швидко відчути результати мобілізації”, – сказав Гнатов.

Він зазначив, що люди, яких мобілізували в Україні, могли б сформувати резерви та поповнити наявні бригади. Надалі ці сили ЗСУ могли використати для контрнаступів. Однак відкриття росіянами нового фронту змусило сюди направляти сили.

Читайте також: ЗСУ вдарили по ЗС РФ на їхній території поблизу Харківщини під час перегрупування

“Відкриття противником додаткового фронту на Харківщині було замислено для того, щоб змусити нас залучити на цій ділянці додаткові сили, резерви, діяти на ширшому фронті… Їхня мета була – завадити концентрації наших сил для ведення контрнаступальних та наступальних дій на інших напрямках; щоб ми змушені були ці сили застосувати для відбиття наступу на Харківщині”, – пояснив командувач ОСУВ “Хортиця”.