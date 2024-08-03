Наступ на Харків пов’язав із мобілізацією в Україні командувач ОСУВ “Хортиця”
Командувач Об’єднаними силами ЗСУ та оперативно-стратегічним угрупованням військ “Хортиця” бригадний генерал Андрій Гнатов в інтерв’ю “Главкому” заявив, що активізація мобілізації в Україні не випадково збіглася зі вторгненням ЗС РФ на півночі (його окупанти анонсували як “наступ на Харків”).
“За деякий час після того, як почали реалізовуватись серйозні ініціативи нашого військово-політичного керівництва щодо більш активних заходів з призову громадян на військову службу, армія Путіна почала наступ на Харківському напрямку. Це невипадково. Справжньою метою ворога було не захопити там 10-15 кілометрів нашої території, кинувши на смерть два свої армійські корпуси та декілька бригад. Насправді це був абсолютно безрезультативний наступ. На мою думку, глобальна мета ворога полягала в тому, щоб зробити все, аби ми не змогли швидко відчути результати мобілізації”, – сказав Гнатов.
Він зазначив, що люди, яких мобілізували в Україні, могли б сформувати резерви та поповнити наявні бригади. Надалі ці сили ЗСУ могли використати для контрнаступів. Однак відкриття росіянами нового фронту змусило сюди направляти сили.
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“Відкриття противником додаткового фронту на Харківщині було замислено для того, щоб змусити нас залучити на цій ділянці додаткові сили, резерви, діяти на ширшому фронті… Їхня мета була – завадити концентрації наших сил для ведення контрнаступальних та наступальних дій на інших напрямках; щоб ми змушені були ці сили застосувати для відбиття наступу на Харківщині”, – пояснив командувач ОСУВ “Хортиця”.
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- Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: гнатов, мобілізація, наступ, новини Харкова, хортица;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 11:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Об’єднаними силами ЗСУ та оперативно-стратегічним угрупованням військ “Хортиця” бригадний генерал Андрій Гнатов в інтерв’ю “Главкому” заявив, що активізація мобілізації в Україні не випадково збіглася зі вторгненням ЗС РФ на півночі (його окупанти анонсували як “наступ на Харків”)".