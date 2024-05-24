Відхід ТрО з першої лінії: ДБР розслідує справу про прорив РФ на Харківщині

Слідчі Теруправління ДБР у Полтаві розслідують кримінальне провадження за фактом прориву військовими РФ державного кордону в Харківській області 10 травня.

Як йдеться у ухвалі Ленінського райсуду від 20 травня, справа була відкрита 11 травня, наступного дня після початку ворожого наступу, за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) та ст. 429 ККУ (самовільне залишення поля бою чи відмова діяти зброєю).

Як було встановлено досудовим розслідуванням, 10 травня в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка та Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району, а також інших населених пунктів Харківської області вздовж лінії держкордону під час штурмових дій супротивника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами першого ешелону оборони, зокрема 125-ї бригади ТрО чисельністю до роти. Внаслідок цього наступ військових РФ відбивали сили другого ешелону оборони.

Також, за версією слідства, командування 125-ї бригади ТрО та підпорядкованих їй підрозділів (415-го окремого стрілецького батальйону, 23-ї механізованої бригади, 172-го окремого стрілецького та інших підрозділів) не організувало належним чином оборону на кордоні, що привело до втрат позицій, військової техніки та особового складу.

Суд розглядав клопотання Теруправління ДБР у Полтаві щодо надання тимчасового доступу до речей та документів у цьому провадженні та схвалив його. Процесуальне керівництво здійснюється Харківською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони.

Як пише проєкт DeepState з посиланням на власну інформацію, командира 125-ї бригади ТрО зняли з посади, на черзі – управління бригади. Раніше аналітики проаналізували, що призвело до часткового успіху ворога. За їхніми даними, справді мали місце факти відходу певних частин – ОСБ та резервних рот, які на папері були БГ, а по суті наповнені обмежено придатними та пенсіонерами. У той самий час основні сили 125-ї бригади ТрО продовжують спротив.

Раніше про відхід підрозділів 125-ї бригади ТрО з першої лінії оборони писав харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов, а один із командирів харківського спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken» Костянтин Немічев висловив думку, що зараз ТрО – це «валіза без ручки» для Сил оборони, тому що у них недостатньо важкого озброєння, через що вони не можуть повноцінно вести бойові дії.