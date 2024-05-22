Орки вранці були б на окружній – харківський бізнесмен про провал бригади ТрО
Харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов заявив, що “провів своє “розслідування” щодо першого дня повторного наступу РФ на Харківщину.
“Йдеться про 125-ту бригаду ТрО – не всю, про ті батальйони, які стояли на 1-й лінії оборони, практично на кордоні. Ці підрозділи 125-ї бригади пішли з позицій. Оголивши фланг і підставивши підрозділи інших наших Сил оборони. Просто пішли, щоб не сказати жорсткіше. Це факт. Погана, неприємна історія. І не треба її приховувати. Усі попередні заслуги цієї бригади – не рахуються. Ще раз: мова не про всю бригаду. Про тих, хто стояв на 1-й лінії цієї ночі. Ці батальйони (роти, взводи) відомі. Нехай із ними розбирається Генштаб та військова прокуратура. Усім до півночі було відомо, що орки почнуть наступати о 5-й ранку. Я маю цю інформацію з особистих зустрічей із трьома офіцерами підрозділів Сил оборони, які героїчно рятували Харків. І зупинили їх, давши пройти 6,5 км. Якби не вони, то орки вранці були б на окружній дорозі через Липці”, – написав Сапронов у фейсбуці.
Сапронов також повідомив, що “розібрався з мінуванням” (точніше з його відсутністю вздовж кордону РФ, про що заявляли різні джерела).
“На жаль, банальна річ. Практично повна відсутність у нас протипіхотних мін. На третьому році війни”, – написав бізнесмен.
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При цьому після спілкування із захисниками України він дійшов висновку, що для Харкова “вже немає небезпеки з півночі та північного сходу, можлива атака лише з північного заходу на умовно Суми”.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 11:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов заявив, що “провів своє “розслідування” щодо першого дня повторного наступу РФ на Харківщину".