«Орки утром были бы на окружной» — харьковский бизнесмен о провале бригады ТрО
Харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов заявил что «провел свое «расследование» о первом дне повторного наступления РФ на Харьковщину.
«Речь о 125-й бригаде ТрО — не всей, о тех батальонах которые стояли на 1-й линии обороны, практически на границе. Эти подразделения 125-й бригады ушли с позиций. Оголив фланг и подставив подразделения других наших Сил обороны. Просто ушли, чтобы не сказать жестче. Это факт. Плохая, неприятная история. И не надо ее прятать. Все предыдущие заслуги этой бригады не в счет. Еще раз: речь не о всей бригаде. О тех, кто стоял на 1-й линии в эту ночь. Эти батальоны (роты, взводы) известны. Пусть с ними разбирается Генштаб и военная прокуратура. Всем до полуночи было известно, что орки начнут наступать в 5 утра. Я имею эту информацию из личных встреч с тремя офицерами подразделений Сил обороны, которые героически спасали Харьков. И остановили их, дав пройти 6,5 км. Если бы не они, то орки утром были бы на окружной дороге через Липцы», — написал Сапронов в facebook.
Сапронов также сообщил, что «разобрался с минированием» (точнее с его отсутствием вдоль границы РФ, о чем заявляли различные источники).
«Увы, банальная вещь. Практически полное отсутствие у нас противопехотных мин. На третьем году войны», — написал бизнесмен.
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При этом после общения с защитниками Украины он пришел к выводу, что для Харькова «уже нет опасности с севера и северо-востока, возможна атака только с северо-запада на условно Сумы».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, наступ, наступление, новости Харькова, сапронов;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов заявил что «провел свое «расследование» о первом дне повторного наступления РФ на Харьковщину".