Отход ТрО с первой линии: ГБР расследует дело о прорыве врага на Харьковщине

Следователи Теруправления ГБР в Полтаве расследуют уголовное производство по факту прорыва военными РФ государственной границы в Харьковской области 10 мая.

Как говорится в постановлении Ленинского райсуда от 20 мая, дело было открыто 11 мая, на следующий день после начала вражеского наступления, по ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) и ст. 429 УКУ (самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием).

Как было установлено досудебным расследованием, 10 мая в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка и Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского района, а также других населенных пунктов Харьковской области вдоль линии госграницы во время штурмовых действий противника имели место факты оставления боевых позиций подразделениями первого эшелона обороны, в частности 125-й бригады ТрО численностью до роты. Вследствие этого наступление военных РФ отражали силы второго эшелона обороны.

Также, по версии следствия, командование 125-й бригады ТрО и подчиненных ей подразделений (415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады, 172-го отдельного стрелкового и других подразделений) не организовало должным образом оборону на границе, что привело к потерям позиций, военной техники и личного состава.

Суд рассматривал ходатайство Теруправления ГБР в Полтаве о предоставлении временного доступа к вещам и документам в этом производстве, и одобрил его. Процессуальное руководство осуществляется Харьковской специализированной прокуратурой в сфере обороны.

Как пишет проект DeepState со ссылкой на собственную информацию, командира 125-й бригады ТрО сняли с должности, на очереди управление бригады. Ранее аналитики проанализировали, что привело к частичному успеху врага. По их данным, действительно имели место факты ухода определенных частей — ОСБ и резервных рот, которые на бумаге были БГ, а по сути наполнены ограниченно годными и пенсионерами. В то же время основные силы 125-й бригады ТрО продолжают сопротивление.

Ранее об отходе подразделений 125-й бригады ТрО с первой линии обороны писал харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов, а один из командиров харьковского спецподразделения ГУР МОУ «Kraken» Константин Немичев высказал мнение, что сейчас ТрО — это «чемодан без ручки» для Сил обороны, потому что у них недостаточно тяжелого вооружения, из-за чего они не могут полноценно вести боевые действия.