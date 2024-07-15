В Харькове завершили ремонт Зеркальной струи за 1,75 млн грн (видео)
В Харькове завершили ремонт беседки фонтана «Зеркальная струя», которая была повреждена в результате обстрелов.
Об этом сообщила изданию «Харьков. Новости» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко.
«Мы стяжку сделали, зашпаклевали и покрасили беседку. Другие архитектурные элементы этого ансамбля мы также реставрировали, покрасили. Больше всего не пострадал шпиль беседки. Мы сильно его только помыли и покрасили», — рассказала Сайко.
Также она отметила, что три месяца назад коммунальщики отмыли чашу фонтана от извести и грязи соляной кислотой и «перебрали водные элементы».
Видео: «Харьков. Новости»
Напомним, в начале апреля СКП «Харьковзеленстрой» заключило соглашение с ООО «КС ДЕВЕЛОПМЕНТ» на текущий ремонт шпиля в сквере Победы на улице Сумской, 32 на 1,75 миллиона гривен. Подрядчик должен был сбить старую штукатурку и нанести новую, нанести шпаклевку, грунтовку, отремонтировать деформационные швы, провести герметизацию трещин и покраску.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зеркальная струя, ремонт, Харьков, Харьковзеленстрой;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 20:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завершили ремонт беседки фонтана «Зеркальная струя», которая была повреждена в результате обстрелов".