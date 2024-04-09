Зачем Зеркальную струю ремонтируют сейчас, объяснили в горсовете Харькова
Фото: Юрий Сидоренко
Зеркальная струя Фото: Юрий Сидоренко
Зеркальная струя Фото: Юрий Сидоренко
Из-за прилетов и вибраций почвы визитка Харькова Зеркальная струя разрушается, пояснил директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.
«Журналисты сейчас начинают спрашивать – зачем было начинать ремонт визитки Харькова Зеркальной струи. Вот фото. Посмотрите и сами скажите – надо или нет, пусть разваливается?» – заявил Сидоренко.
По его словам, прилеты в центр города и вызванная ими вибрация почвы сильно сказались на строении.
Ранее стало известно, что почти 1,8 миллиона гривен хотят потратить в Харькове на ремонт беседки фонтана «Зеркальная струя», которая была повреждена в результате обстрелов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: зеркальная струя, міськрада, Харьков, Юрий Сидоренко;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 21:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за прилетов и вибраций почвы визитка Харькова Зеркальная струя разрушается, пояснил директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.".