Зачем Зеркальную струю ремонтируют сейчас, объяснили в горсовете Харькова

Из-за прилетов и вибраций почвы визитка Харькова Зеркальная струя разрушается, пояснил директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

«Журналисты сейчас начинают спрашивать – зачем было начинать ремонт визитки Харькова Зеркальной струи. Вот фото. Посмотрите и сами скажите – надо или нет, пусть разваливается?» – заявил Сидоренко.

По его словам, прилеты в центр города и вызванная ими вибрация почвы сильно сказались на строении.

Ранее стало известно, что почти 1,8 миллиона гривен хотят потратить в Харькове на ремонт беседки фонтана «Зеркальная струя», которая была повреждена в результате обстрелов.