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Зачем Зеркальную струю ремонтируют сейчас, объяснили в горсовете Харькова

Общество 21:43   09.04.2024
Оксана Якушко
Зеркальная струя Фото: Юрий Сидоренко
Зеркальная струя Фото: Юрий Сидоренко
Зеркальная струя Фото: Юрий Сидоренко Зеркальная струя Фото: Юрий Сидоренко
Зеркальная струя Фото: Юрий Сидоренко Зеркальная струя Фото: Юрий Сидоренко

Из-за прилетов и вибраций почвы визитка Харькова Зеркальная струя разрушается, пояснил директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

«Журналисты сейчас начинают спрашивать – зачем было начинать ремонт визитки Харькова Зеркальной струи. Вот фото. Посмотрите и сами скажите – надо или нет, пусть разваливается?» – заявил Сидоренко.

По его словам, прилеты в центр города и вызванная ими вибрация почвы сильно сказались на строении.

Ранее стало известно, что почти 1,8 миллиона гривен хотят потратить в Харькове на ремонт беседки фонтана «Зеркальная струя», которая была повреждена в результате обстрелов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 21:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за прилетов и вибраций почвы визитка Харькова Зеркальная струя разрушается, пояснил директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.".