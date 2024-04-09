Навіщо Дзеркальний струмінь ремонтують зараз, пояснили у міськраді Харкова
Через прильоти та вібрації ґрунту візитівка Харкова Дзеркальний струмінь руйнується, пояснив директор департаменту з питань інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.
«Журналісти зараз починають питати – навіщо було розпочинати ремонт візитівки Харкова Дзеркального струменя. Ось фото. Подивіться і самі скажіть – треба, чи ні, чи нехай розвалюється?» – заявив Сидоренко.
За його словами, прильоти в центр міста і викликана ними вібрація ґрунту сильно позначилися на будові.
Раніше стало відомо, що майже 1,8 мільйона гривень бажають витратити в Харкові на ремонт альтанки фонтану «Дзеркальний струмінь», яка була пошкоджена внаслідок обстрілу.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: зеркальная струя, міськрада, Харків, Юрий Сидоренко;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через прильоти та вібрації ґрунту візитівка Харкова Дзеркальний струмінь руйнується, пояснив директор департаменту з питань інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.".