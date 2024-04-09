Навіщо Дзеркальний струмінь ремонтують зараз, пояснили у міськраді Харкова

Через прильоти та вібрації ґрунту візитівка Харкова Дзеркальний струмінь руйнується, пояснив директор департаменту з питань інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

«Журналісти зараз починають питати – навіщо було розпочинати ремонт візитівки Харкова Дзеркального струменя. Ось фото. Подивіться і самі скажіть – треба, чи ні, чи нехай розвалюється?» – заявив Сидоренко.

За його словами, прильоти в центр міста і викликана ними вібрація ґрунту сильно позначилися на будові.

Раніше стало відомо, що майже 1,8 мільйона гривень бажають витратити в Харкові на ремонт альтанки фонтану «Дзеркальний струмінь», яка була пошкоджена внаслідок обстрілу.