Дзеркальний струмінь у Харкові хочуть відремонтувати за 1,8 млн грн – деталі

Майже 1,8 мільйона гривень хочуть витратити у Харкові на ремонт альтанки фонтану “Дзеркальний струмінь”, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів.

Тендер на поточний ремонт шпиля у сквері Перемоги на вулиці Сумській, 32 оголосило 29 березня СКП “Харківзеленбуд”, повідомляється на порталі Prozorro.

Серед передбачених робіт – збивання старої штукатурки та нанесення нової, шпаклювання, ґрунтування, ремонт деформаційних швів, герметизація тріщин та фарбування.

Кінцевим терміном подання заявок встановлене 10 квітня, а роботи мають бути виконані до кінця поточного року.