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Дзеркальний струмінь у Харкові хочуть відремонтувати за 1,8 млн грн – деталі

Економіка 14:05   09.04.2024
Олена Нагорна
Дзеркальний струмінь у Харкові хочуть відремонтувати за 1,8 млн грн – деталі

Майже 1,8 мільйона гривень хочуть витратити у Харкові на ремонт альтанки фонтану “Дзеркальний струмінь”, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів.

Тендер на поточний ремонт шпиля у сквері Перемоги на вулиці Сумській, 32 оголосило 29 березня СКП “Харківзеленбуд”, повідомляється на порталі Prozorro.

Серед передбачених робіт – збивання старої штукатурки та нанесення нової, шпаклювання, ґрунтування, ремонт деформаційних швів, герметизація тріщин та фарбування.

Кінцевим терміном подання заявок встановлене 10 квітня, а роботи мають бути виконані до кінця поточного року.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 14:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 1,8 мільйона гривень хочуть витратити у Харкові на ремонт альтанки фонтану “Дзеркальний струмінь”, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів".