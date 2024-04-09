Дзеркальний струмінь у Харкові хочуть відремонтувати за 1,8 млн грн – деталі
Майже 1,8 мільйона гривень хочуть витратити у Харкові на ремонт альтанки фонтану “Дзеркальний струмінь”, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів.
Тендер на поточний ремонт шпиля у сквері Перемоги на вулиці Сумській, 32 оголосило 29 березня СКП “Харківзеленбуд”, повідомляється на порталі Prozorro.
Серед передбачених робіт – збивання старої штукатурки та нанесення нової, шпаклювання, ґрунтування, ремонт деформаційних швів, герметизація тріщин та фарбування.
Кінцевим терміном подання заявок встановлене 10 квітня, а роботи мають бути виконані до кінця поточного року.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: зеркальная струя, ремонт, сквер победы, фонтан, Харків, Харьковзеленстрой, шпиль;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 14:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 1,8 мільйона гривень хочуть витратити у Харкові на ремонт альтанки фонтану “Дзеркальний струмінь”, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів".