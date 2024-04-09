Зеркальную струю в Харькове хотят отремонтировать за 1,8 млн — объявлен тендер
Почти 1,8 миллиона гривен хотят потратить в Харькове на ремонт беседки фонтана «Зеркальная струя», которая была повреждена в результате обстрелов.
Тендер на текущий ремонт шпиля в сквере Победы на улице Сумской, 32 объявило 29 марта СКП «Харьковзеленстрой», сообщается на портале Prozorro.
Среди предусмотренных работ — сбивание старой штукатурки и нанесение новой, шпаклевание, грунтование, ремонт деформационных швов, герметизация трещин и покраска.
Конечным сроком подачи заявок установлено 10 апреля, а работы должны быть выполнены до конца текущего года.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: зеркальная струя, ремонт, сквер победы, фонтан, Харьков, Харьковзеленстрой, шпиль;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 14:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 1,8 миллиона гривен хотят потратить в Харькове на ремонт беседки фонтана «Зеркальная струя»".