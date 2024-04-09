Зеркальную струю в Харькове хотят отремонтировать за 1,8 млн — объявлен тендер

Почти 1,8 миллиона гривен хотят потратить в Харькове на ремонт беседки фонтана «Зеркальная струя», которая была повреждена в результате обстрелов.

Тендер на текущий ремонт шпиля в сквере Победы на улице Сумской, 32 объявило 29 марта СКП «Харьковзеленстрой», сообщается на портале Prozorro.

Среди предусмотренных работ — сбивание старой штукатурки и нанесение новой, шпаклевание, грунтование, ремонт деформационных швов, герметизация трещин и покраска.

Конечным сроком подачи заявок установлено 10 апреля, а работы должны быть выполнены до конца текущего года.