У Харкові завершили ремонт Дзеркального струменя за 1,75 млн грн (відео)
У Харкові завершили ремонт альтанки фонтану “Дзеркальний струмінь”, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів.
Про це повідомила виданню “Харків. Новини” речниця СКП “Харківзеленбуд” Ірина Сайко.
“Ми стяжку зробили, зашпаклювали та пофарбували альтанку. Інші архітектурні елементи цього ансамблю ми також реставрували, пофарбували. Найбільше не постраждав шпиль альтанки. Ми його тільки помили та пофарбували”, – розповіла Сайко.
Також вона зазначила, що три місяці тому комунальники відмили чашу фонтану від вапна та бруду соляною кислотою та “перебрали водні елементи”.
Відео: “Харків. Новини”
Нагадаємо, на початку квітня СКП “Харківзеленбуд” уклало угоду з ТОВ “КС ДЕВЕЛОПМЕНТ” на поточний ремонт шпиля у сквері Перемоги на вулиці Сумській, 32 на 1,75 мільйона гривень. Підрядник мав збити стару штукатурку та нанести нову, нанести шпаклівку, ґрунтовку, відремонтувати деформаційні шви, провести герметизацію тріщин та фарбування.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зеркальная струя, ремонт, Харків, Харьковзеленстрой;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 20:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові завершили ремонт альтанки фонтану “Дзеркальний струмінь”, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів".