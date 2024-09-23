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Деколонизаторы: дату Дня Харькова можно обсудить на общественных слушаниях

Общество 09:39   23.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Деколонизаторы: дату Дня Харькова можно обсудить на общественных слушаниях Фото: Василий Голосный

Активисты проекта «Деколонизация Украина» просят провести общественные слушания, чтобы установить новую дату Дня города Харькова. 

По их мнению, праздновать 23 августа попросту нечего – дата не связана ни с освобождением Харькова, ни с каким-либо другим значимым для города событием.

«23 августа – даже не день освобождения Харькова от немецких захватчиков. Фактически, в этот день красноармейцы установили над Госпромом коммунистический флаг, а именно «освобождение» состоялось 29 августа», – пояснили деколонизаторы.

Активисты добавили, что 23 августа – один из символов советской власти. А именно от них сейчас пытаются избавляться в разных городах Украины. Поэтому считают, что дату Дня города необходимо изменить.

«Направили обращение к Харьковскому городскому голове с просьбой провести общественные слушания по определению новой даты дня Харькова», – сообщили деколонизаторы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 09:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты проекта «Деколонизация Украина» просят провести общественные слушания, чтобы установить новую дату Дня города Харькова".