Деколонизаторы: дату Дня Харькова можно обсудить на общественных слушаниях

Активисты проекта «Деколонизация Украина» просят провести общественные слушания, чтобы установить новую дату Дня города Харькова.

По их мнению, праздновать 23 августа попросту нечего – дата не связана ни с освобождением Харькова, ни с каким-либо другим значимым для города событием.

«23 августа – даже не день освобождения Харькова от немецких захватчиков. Фактически, в этот день красноармейцы установили над Госпромом коммунистический флаг, а именно «освобождение» состоялось 29 августа», – пояснили деколонизаторы.

Активисты добавили, что 23 августа – один из символов советской власти. А именно от них сейчас пытаются избавляться в разных городах Украины. Поэтому считают, что дату Дня города необходимо изменить.

«Направили обращение к Харьковскому городскому голове с просьбой провести общественные слушания по определению новой даты дня Харькова», – сообщили деколонизаторы.

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