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Красноград переніс день міста, “Харків, твоя черга” – деколонізатори

Політика 09:20   13.09.2024
Оксана Горун
Красноград переніс день міста, “Харків, твоя черга” – деколонізатори Фото: kharkov.wiki/places

Активісти проєкту “Деколонізація Україна” повідомили, що в місті Красноград Харківської області затвердили перенесення дати дня міста з 19 вересня на 11 серпня, і закликали обласний центр наслідувати цей приклад.

Красноград позбувся радянського дня міста! Красноградська міська рада, що на Харківщині, проголосувала за зміну дня міста. Замість 19 вересня (день вигнання нацистів), воно відтепер 11 серпня!“, – повідомили 12 вересня в телеграм-каналі громадської організації “Деколонізація Україна”.

Активісти опублікували також текст рішення Красноградської міськради з цього приводу.

“Харків, твоя черга! 23 серпня не має бути днем ​​міста!” – заявили деколонізатори.

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Раніше мер Харкова Ігор Терехов на питання щодо перенесення дати святкування Дня міста відповів, що дата прив’язана до Дня звільнення від нацистських загарбників.

“Що стосується моєї позиції: нам потрібно пам’ятати свою історію. І знаєте, хочу сказати, що ніяке суспільство не має майбутнього, якщо воно не пам’ятає минулого. І це аксіома. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми зберігали і традиції, і шанування тих людей, завдяки яким ми сьогодні живемо. Так, як і наше святе завдання пам’ятати наших захисників, які зараз боронять нашу землю, які, на жаль, загинули”, — пояснив Терехов в інтерв’ю “Українському радіо. Харків”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 09:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активісти проєкту “Деколонізація Україна” повідомили, що в місті Красноград Харківської області затвердили перенесення дати дня міста з 19 вересня на 11 серпня, і закликали обласний центр наслідувати цей приклад".